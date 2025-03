Nuevas imágenes contradicen versión de Manuel Monsalve sobre la noche del presunto abuso sexual

La investigación en curso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha sumado nuevos antecedentes que complican su situación judicial. Un reciente informe de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con registros inéditos de cámaras de seguridad, ha revelado detalles clave sobre los hechos ocurridos la noche del 22 de septiembre.

Las imágenes, difundidas por un reportaje de T13, muestran el primer acercamiento entre Monsalve y la funcionaria que lo denunció. Según el análisis de la PDI, el exsubsecretario “se gira, toma el rostro de la mujer y la besa, tras lo cual ella retrocede y mueve la cabeza hacia atrás”.

Otro de los registros exhibe a la denunciante dentro de un taxi junto a Monsalve. En el video, la mujer aparece vomitando, lo que coincide con la declaración del conductor, quien afirmó haber detenido el auto para limpiar el asiento. Posteriormente, las cámaras captaron cómo la denunciante descendió del vehículo sin compañía, pero Monsalve la siguió y la tomó del brazo para llevarla de regreso al taxi, el que se dirigió al Hotel Panamericano.

Uno de los puntos más polémicos de esta nueva evidencia es que, según el informe de la PDI, el exsubsecretario se movilizaba con normalidad dentro del hotel, contradiciendo la versión de su entorno cercano, que asegura que fue drogado y que no recuerda lo ocurrido.

Además, la defensa de la denunciante presentó fotografías que evidencian una contusión en su frente. En este contexto, el padre de la joven declaró ante la Fiscalía que su hija notó la lesión al mirarse en el espejo del ascensor y que luego le confesó, entre lágrimas: “Yo no quería hacer nada con él. Jamás se me pasó por la cabeza tener relaciones sexuales con esa persona, él me da asco, yo nunca quise esto”.

La investigación sigue en desarrollo, mientras el exsubsecretario permanece en prisión preventiva.