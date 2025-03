Fiscalía indaga filtración de contenido erótico de profesora en Carahue: Fotos estaban en manos de sus alumnos

La Fiscalía está investigando la filtración de contenido erótico que habría llegado a estudiantes del Liceo Claudio Arrau en Carahue.

El Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, que gestiona el liceo, confirmó el inicio de un sumario administrativo interno para abordar lo sucedido. En este contexto, la fiscal jefe de Carahue, Vania Arancibia, indicó que ya han recibido otros antecedentes que involucran a la profesora.

Denuncias y antecedentes

Según información proporcionada por BioBioChile, la denuncia inicial fue presentada por los apoderados del Liceo Claudio Arrau, quienes afirmaron que la docente podría haber difundido material erótico a sus estudiantes. En respuesta, la fiscal Arancibia confirmó la existencia de la denuncia y la integración de otros antecedentes relacionados con la profesora.

El 11 de marzo, la misma docente había denunciado a su expareja por la divulgación de fotos privadas que ella había compartido en una plataforma para adultos. Según la fiscal, esta expareja habría actuado con la intención de perjudicar a la profesora, lo que llevó a integrar ambos casos en la misma investigación.

La fiscal Arancibia detalló que la investigación continúa en curso y que se ha solicitado la colaboración de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

El Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía ha manifestado su compromiso con la transparencia y la protección de los estudiantes, indicando que se tomarán todas las medidas necesarias para investigar a fondo el caso y garantizar un ambiente seguro en el liceo.

¿Cuál es la defensa de la profesora?

En conversación con 24 Horas Yennifer Vásquez, de 28 años, se convirtió este jueves en la docente más comentada del país debido a sus fotos filtradas de la plataforma Arsmate.

Aseguró que su expareja “me hackeó las claves, no las tiene, porque yo nunca he convivido con él. Las hackeó y no sé cómo", precisó.

“Mi hijo tiene autismo y se realizó un examen muy caro. Yo no tenía dinero y esa era la forma más rápida, los sueldos de los profesores igual son bajos. No le estoy haciendo daño a nadie“, sentenció.