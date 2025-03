Ministra Jara responde a críticas por bailoteo en la promulgación de la Ley de Pensiones: “Era un momento para que el país celebrara”

Sorpresa causó durante la promulgación de la esperada Ley de Pensiones, el alegre bailoteo que protagonizaron el Presidente Gabriel Boric y algunos ministros de su gabinete como la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y otros, lo que generó algunas críticas en la oposición, quienes hasta acusaron un eventual uso electoral de la instancia.

PUBLICIDAD

La reforma previsional fue promulgada en el Centro Deportivo Cultural Chimkowe de Peñalolén, donde se presentó un grupo musical que interpretó una cumbia, instante que aprovecharon los representantes del Gobierno para pararse de sus asientos y bailar, algo que no cayó nada de bien en algunos sectores, especialmente en la oposición.

Así, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue uno de los que reclamó por el baile, a través de redes sociales, donde señaló que “la desconexión del presidente y su gabinete es total. Mientras ellos bailan y se gastan millones en una fiesta para despedir a su ministra, el pueblo sufre con la delincuencia, la inmigración ilegal y el estancamiento económico", dijo en su cuenta en X (antes Twitter).

Qué dijo la ministra Jeannette Jara

Tras lo anterior, la ministra del Trabajo conversó con Canal 13, donde respondió a las críticas indicando que "yo estaba muy contenta ayer y sigo contenta hoy día porque ha costado mucho sacar la reforma previsional, la verdad creo que era un momento para que el país celebrara".

A lo anterior, la ministra Jara añadió que “hubo muchas fuerzas que se trataron de oponer y ha sido un largo camino, costó sangre, sudor y lágrimas, literal las lágrimas, entonces creo que era un momento para celebrar“.

En ese sentido, la titular del Trabajo también abordó la posibilidad de ser candidata presidencial y el rechazo de la oposición a participar de la promulgación de la ley de pensiones, aludiendo a un uso electoral de su figura en la instancia.

A raíz de lo anterior, Jeannette Jara dijo que “la otra vez no querían votar la reforma previsional porque se supone que me iba a ir de candidata al parlamento, después no querían votarla porque se supone que me iba a ir a reemplazar a Camila Vallejo y ahora no querían que la celebráramos porque se supone que me voy a ir de candidata, entonces amigos, dejen de usarme de excusa por favor, si hay que celebrar la reforma previsional“.