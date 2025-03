“Es una bomba de tiempo”: Evelyn Matthei asegura que despilfarro del gobierno “está dejando una deuda fiscal enorme”

Luego que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lanzó nuevas advertencias sobre los errores de cálculos de ingresos realizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la exministra del Trabajo y precandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una fuerte crítica a la actual gestión.

PUBLICIDAD

De acuerdo al informe, el próximo gobierno debería hacer un fuerte recorte de las cuenta públicas para poder alcanzar las metas, en al menos unos US$ 5.950 millones durante los próximos años.

En sus redes sociales la abanderada de la UDI, apuntó contra el gobierno por el despilfarro, el cual enfatizó dejaría una deuda fiscal enorme.

“Hay que parar el despilfarro ahora. Lo advertimos hace tiempo y hoy el informe del Consejo Fiscal Autónomo lo confirma. El despilfarro de este gobierno está dejando una deuda fiscal enorme y necesitamos concentrar los recursos en seguridad. Esta es una bomba de tiempo. Es deber del Presidente Gabriel Boric y del ministro Mario Marcel hacer bien la pega”.

“Necesitamos una buena tijera de podar”

Durante el acto público realizado este viernes en el Centro de Estudios Públicos, la precandidata Matthei enfatizó en su crítica sobre el uso de los recursos públicos por parte de la actual gestión.

“Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida. La cantidad de cosas duplicadas, triplicadas, multiplicadas por 10, es impresionante. Cuando me dicen que no se puede ¡se puede! Lo he hecho, vamos a transformar a Chile", expresó.

Matthei sumó más críticas a la actual gestión asegurando que “lo que falta es voluntad política y equipos que sepan hacer la pega”, además destacando su gestión en Providencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reciente sondeo de Cadem, Matthei se mantiene en el primer lugar en preferencia presidencial espontánea con 17%. Le siguen Johannes Kaiser con 13%, Carolina Tohá con 10% y José Antonio Kast con 10% .