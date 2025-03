Mariela Sotomayor explota contra abogado de Cathy Barriga tras inesperado comentario: “No se vuelva a equivocar”

Mariela Sotomayor y Giovanni Calderón protagonizaron un fuerte cruce en la reciente transmisión del matinal ‘Mucho Gusto’. Todo inició cuando la periodista le consultó al abogado de Cathy Barriga por los excesivos gastos de la Municipalidad de Maipú durante la gestión de la política.

PUBLICIDAD

Incluso salió a relucir la compra de 740 collares Swarovski por alrededor de 13 millones de pesos. “¿Le parece que gastar 14 millones de pesos en collares, tiene algo de sentido cuando existen tantas cosas hoy que no se están dando como corresponde en un municipio como Maipú, donde hay tantas necesidades?”, consultó la comunicadora.

El abogado le contestó con una pregunta nada relacionada con el tema. “Yo te puedo responder con otra pregunta. Tú fuiste contratada para un evento como animadora por la misma Municipalidad de Maipú, entonces la pregunta es ¿ese gasto es considerado innecesario?”, cuestionó el defensor de Cathy Barriga.

“Si vamos a juzgar la necesidad de determinado gasto, tenemos que ser coherentes ¿A ti te parece un gasto necesario o innecesario que te contraten para un evento por parte de la Municipalidad?”, repreguntó Giovanni Calderón.

Mariela Sotomayor no se quedó callada

Luego del inesperado comentario del abogado, Mariela Sotomayor rápidamente le advirtió al abogado su falta de profesionalismo. Además, aseguró que no aceptaría ese tipo de planteos que ponen en tela de juicio su integridad. “Escúcheme una cosa, porque esto no lo voy a aceptar”, dijo.

“Primero, señor abogado, me parece una falta de profesionalismo tremenda que usted me responda algo con una pregunta que no tiene nada que ve con este tema y con eso intente poner sobre la mesa alguna duda sobre mi persona, mi integridad. Porque yo no estoy siendo investigada, la que está siendo investigada es su clienta”, mencionó.

Posteriormente Sotomayor confirmó que sí trabajó tanto en 2018 como en 2019 en el Festival Fuerza Mujer, evento por cual trabajó tres días y recibió un pago “bastante bajo para la cantidad de horas que tenía que estar ahí”.

“¡Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahora! (…) No soy abogada, pero sé muy bien el respeto que merezco y le pido que no se vuelva a equivocar“, finalizó la periodista.