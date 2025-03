Ministra Jara se refirió a su eventual candidatura a la presidencia de Chile: “Los tomo como rumores”

El Partido Comunista atraviesa un momento clave rumbo a la elección presidencial de Chile 2025. Este sábado 22 de marzo alrededor de las 13:00 hs, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara se apersonó a la reunión del comité central de Partido Comunista con el objetivo de definir su candidato.

Se supone que la fecha tope para concretar el nombre del político que aspirará a la presidencia de Chile en representación del PC estaba pautada para el pasado 15 de marzo. Sin embargo, el presidente del partido, Lautaro Carmona informó que fue cambiada para este sábado.

Pero hasta el momento no hay novedades al respecto, por lo que hay quienes advierten que la elección del candidato podría volver a posponerse. La ministra Jara se refirió al tema, después de todo es considerada una de las personalidades más sólidas para representar al partido.

Según manifestó “la idea del programa para proponerle al pueblo de Chile más que en los nombres”; dejando entrever que el foco está puesto en la propuesta y no en la persona que va a representar dichos ideales.

La ministra Jara no niega ni confirma posible candidatura

“Sé que hay una expectativa distinta, pero yo creo que no es menor primero discutir qué es lo que un partido político le quiere proponer al país y luego en otro momento me imagino, a lo mejor hoy día mismo, después se verán los nombres”, expresó.

Sobre su posible candidatura a la presidencia, no cerró la puerta, pero aseguró que hay “absoluta tranquilidad”. Además, dio a conocer sus ganas de “acompañar al Presidente hasta cuando cuente con su confianza y no se tomen otras decisiones”.

En cuanto a la consulta por su posible aspiración a la presidencia, comentó que el debate “todavía no se da en el Partido Comunista, también yo lo he señalado y parece que nadie me cree, pero de verdad, a esta altura estos temas los tomo como rumores”.