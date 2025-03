Evelyn Matthei revela cómo le afectó la muerte del expresidente Sebastián Piñera: “Todavía miro fotos y no puedo creer que se haya ido”

A un año del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, una de sus más cercanas, la exministra del Trabajo y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, se refirió a este suceso y cómo impactó su vida.

“Fue todo tan inesperado, fue como que cuando me avisaron yo no lo podía creer, yo no podía creer que ya no estaba y estábamos en el funeral y veía esas fotos que había de él, que además lo retrataban tanto de cómo se sonreía, como veía, etc, y todavía veo fotos y no pudo creer que se haya ido”, expresó como invitada en el programa “La Divina Comida”.

Fue un 6 de febrero de 2024 cuando Chile y el mundo se conmovieron con el trágico accidente aéreo en Lago Ranco donde el exmandatario perdía la vida, tras salvar a sus acompañantes, incluyendo a su hermana Magdalena Piñera.

Evelyn Matthei recuerda a Sebastián Piñera en "La Divina Comida". Youtube

“Sí, partió demasiado temprano, para su nieto es súper doloroso, sus hijos, obviamente para Cecilia pero desde el punto de vista de su legado para Chile no pudo haber partido de mejor forma”.

Matthei recordaba que día anterior a su muerte, el expresidente Piñera, “o esa misma mañana había estado preocupado por los incendios y las víctimas de los incendios, entonces , yo creo que se fue en su mejor minuto”, comentó.

En la mesa de La Divina Comida surgió la curiosidad sobre el vínculo de Matthei y el exmandatario, sus quiebres y reencuentros, a lo que la precandidata enfatizó la buena relación que ambos tuvieron siempre.

“Nos queríamos, nos queríamos, y como los dos somos apasionados, cuando nos queríamos, nos queríamos; y cuando nos peleamos fue feroz. La verdad es que no siento que haya quedado nada pendiente con él”, expresó entre risas.

“Tus palabras me dan coraje”

Evelyn Matthei participó en el reciente homenaje al expresidente Sebastián Piñera donde familiares y cercanos celebraron los 15 años de su gestión. En el acto, Cecilia Morel, exesposa del exmandatario, expresó su apoyo a su candidatura por La Moneda, gesto que la exministra agradeció.

"¡Que emoción participar de este homenaje al ex Presidente Piñera junto a @ceciliamorelm y familia! Gracias, Cecilia, por tu apoyo, cariño y confianza. Tus palabras me dan coraje y me llenan de optimismo. ¡Vamos a devolverle la esperanza a Chile!“.