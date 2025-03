La indignación del profesor José Maza ante pregunta de diputado sobre OVNIs: “Esto es un chiste”

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En el encuentro, el conocido astrónomo chileno José Maza manifestó su opinión acerca del megaproyecto industrial que podría impactar el trabajo en el observatorio Paranal, en la región de Antofagasta.

Pero en un inesperado momento, Cristóbal Martínez, diputado por Ñuble, le realizó una pregunta sobre OVNIs al académico que, al parecer no fue de su agrado. “Bueno, se van a reír un poco, pero aprovechando que está el profesor. Alguna vez, y esto es porque son de los observatorios mejores a nivel mundial ¿Ustedes han visto, no sé cómo decirlo, pero un platillo volador o algo (así)?”, consultó el parlamentario.

“Porque si no lo han visto ahí, profesor, me imagino que no…. quería aprovechar la oportunidad, disculpen. Todos quieren saber yo creo”, agregó entre risas luego de realizar la insospechada pregunta.

La respuesta del profesor José Maza

Tras varios segundos de silencio, el profesor Maza se animó a responder el cuestionamiento del diputado. Y negó haber visto un objeto volador no identificado. “No hemos visto nunca nada, no hemos visto nunca nada. Y no, en realidad eso es un chiste”, expresó.

Para dale más contexto a la explicación, no dudó en profundizar. “Los planetas más cercanos están a 30, 40 o 50 años luz. Nosotros ahora podríamos ir, Alfa Centauri está a 4 años luz, nos demoraríamos 40.000 años. Si alguno se ofrece, vamos, pero esa es la ida, aún queda volverse, 40.000 años más”, mencionó.

Ya para finalizar resaltó lo fantasioso es pensar en OVNIs. Incluso hasta lo comparó con el personaje de Disney, Peter Pan: “Es un chiste, un absurdo, ahora yo no sé, esto es como los cuentos, el Viejito Pascuero con los renos que vienen volando, ¡renos que vuelan! entonces es bien fuerte la imagen. Entonces, claro, esto tiene por lo menos un platillo volador, pero es la misma fantasía, Peter Pan y eso”.