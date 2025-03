Sorpresa de otoño: Chubascos podrían caer en Santiago este martes

El otoño llegó la semana pasada y con él un descenso en los termómetros. Pero además podría traer este martes las primeras gotitas de la temporada.

PUBLICIDAD

El meteorólogo Jaime Leyton, indicó que hay posibilidad de chubascos ocasionales, nada de precipitaciones abundantes.

Leyton explicó que “hay una baja segregada en altura y restos de una vaguada costera que en la zona central nos dejan con opciones de chubascos, y además nos dejan todavía con altas temperaturas y algo de viento del este en la zona centro sur”.

Posibilidad de chubascos en sectores específicos

El meteorólogo también mencionó que “no en Santiago, pero en el entorno de Santiago nos deja con la probabilidad de chubascos. No incluye el valle, sino que los sectores de relieve, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes”.

En particular, Leyton afirmó que “en los sectores aledaños al relieve de mayor importancia está la probabilidad de chubascos, y también está la probabilidad de tormenta. En Santiago, en particular, yo no me atrevería a descartar una probabilidad de algunos chubascos ocasionales”.

Además de las lluvias, se espera que las temperaturas se mantengan altas y que el viento del este continúe afectando la zona centro-sur de Chile. Leyton detalló que la lluvia caerá en “las comunas del sector oriente y en las comunas que están aledañas a los sectores de relieve”. Esto podría incluir áreas como La Florida, Peñalolén y Ñuñoa, donde los relieves montañosos aumentan la probabilidad de chubascos.

¿Cómo estarán los próximos días?

Para los próximos días se espera que las temperaturas se mantengan bajo de los 28 grados, junto con cielos cubiertos.

PUBLICIDAD

Para el miércoles 26 de marzo, se espera que la mínima sea de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 28°C, con nubosidad parcial.

Mientras que el jueves 27, la mínima será de 9°, y la máxima llegará a los 25°.