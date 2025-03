“Tengo puntos en la boca”: Pamela Díaz reveló problema de salud que la obligó a ausentarse de “Hay que decirlo”

Pamela Díaz sorprendió recientemente al revelar el motivo de su ausencia en el programa Hay que decirlo el pasado 21 de marzo. Durante la edición del lunes 24 de marzo, Díaz explicó que se vio obligada a someterse a una intervención médica que la llevó a tomarse un día de descanso.

PUBLICIDAD

Según relató en el espacio de Canal 13, la influencer tuvo que recibir puntos de sutura en su encía como parte de un procedimiento dental relacionado con la colocación de una prótesis. Esta situación, además, le ha generado algunas dificultades para hablar con normalidad.

“Tengo puntos en la boca (...) tengo puntos porque debo ponerme un implante (…). Se me cayeron los dientes”, comentó Díaz con su característico sentido del humor, desatando las risas del panel. Incluso, sus compañeros de programa le sugirieron que desistiera de ponerse la muela, provocando aún más risas en el estudio.

En tono distendido, Pamela agregó: “No me puedo reír mucho (...) son los de acá atrás, pero a todos les ha pasado”, dijo mientras se tocaba la parte trasera de su mejilla, señalando la zona afectada.

Fiel a su estilo espontáneo, Díaz también bromeó sobre las diversas dificultades que ha enfrentado últimamente. “Desde que estoy en este programa me han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Capaz que me hicieron brujería”, comentó entre risas, atribuyendo sus recientes inconvenientes a posibles causas sobrenaturales.

Recordemos que hace algunos meses, la “Fiera” sufrió una parálisis facial leve debido a un cuadro de estrés, lo que la llevó a tomar reposo por varios días.

En esa ocasión explicó en sus redes sociales que pese a sentir cierta molestia en el rostro decidió presentarse de igual forma en el programa, donde más tarde quedaría en evidencia su parálisis.

PUBLICIDAD

“Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez ‘cabezón, mírame que tengo’, me ve y me dice ‘se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso””, dijo a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aseguró que decidió hacer caso omiso a la recomendación y continuar en el programa. “Le dije que no, ‘voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal””, le dijo a Nacho Gutiérrez.