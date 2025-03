Johannes Kaiser desafía rumores y reafirma su camino rumbo a La Moneda

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, reafirmó su intención de mantenerse en la contienda hacia La Moneda, desestimando rumores sobre una posible retirada en favor de una candidatura senatorial por La Araucanía.

Esta aclaración se produjo en medio de la creciente presión desde el Partido Republicano, que busca consolidar su estrategia electoral y considera que una retirada de Kaiser podría facilitar una victoria sobre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En un contexto donde tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) están en negociaciones para formar un pacto electoral, Kaiser dejó claro que su compromiso con la carrera presidencial sigue firme.

“Yo lo he dicho en todos los tonos, en todos los idiomas, nos vamos a ver en primera vuelta”, afirmó el diputado, reiterando su deseo de participar activamente en las elecciones de noviembre.

“No me bajo”

En su cuenta de X, el diputado expresó su determinación al afirmar: “Apuesto doble contra sencillo a que no me bajo...”.

Esta declaración se produjo tras la difusión de rumores que indicaban que podría rendirse ante la presión y optar por una candidatura más segura en el Senado. Sin embargo, Kaiser utilizó sus redes sociales para hacer un “importante anuncio sobre la continuidad de mi campaña presidencial”.

“Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiada alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial. La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y tengo que hacerles un anuncio: NO me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Eso sería, muchas gracias”, dijo en un video, dejando claro su compromiso con la carrera presidencial.