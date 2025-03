Julio César Rodríguez puso nerviosa a la ministra Jeannette Jara al preguntarle por posible candidatura presidencial: “De dónde sacan esas cosas”

Este miércoles 26 de marzo se publicó en el Diario Oficial la reforma al sistema de pensiones, hito con el que empieza a correr el tiempo para su implementación, y motivo por el cual la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, estuvo en el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”.

Así, en ese programa, la ministra que fue clave en la tramitación de la reforma que aumenta a 8,5% el porcentaje que el empleador tendrá que aportar a las pensiones de los trabajadores entre otras disposiciones, explicó cómo funcionarán los cambios y cómo se irán aplicando de forma gradual.

Sin embargo, también tuvo que referirse a uno de los rumores que ha rodeado la promulgación de la reforma previsional, y que apuntan a su posible candidatura presidencial como carta del Partido Comunista para suceder al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Julio César Rodríguez puso nerviosa a la ministra Jara

Fue cuando la ministra Jara anunció que en los próximos días “vamos a hacer un despliegue en regiones con el ministro de Hacienda y vamos a llevar una calculadora para que la gente calcule su pensión”, al final de la entrevista en el matinal, cuando Julio César Rodríguez le hizo de frente la pregunta que muchos se han hecho las últimas semanas, asegurando que “está hablando como candidata en algún momento”.

En ese instante, la ministra cambió su rostro y comenzó a esbozar una sonrisa, respondiendo que “yo no sé de dónde sacan esas cosas, lo peor es que como yo me rio deben creer que la paso bien, pero la verdad es que me ponen nerviosa”, aseguró

Ministra Jeannette Jara en Contigo en la mañana (Captura de pantalla)

A lo anterior, Jeannette Jara agregó que “son muchos rumores, son rumores, son rumores, pero yo estoy tranquila”, indicó antes de comenzar a enumerar los proyectos de ley que ha logrado concretar desde su cartera, tal como la reforma de pensiones.

Finalmente, aseguró que “espero seguir en el Gobierno hasta que cuente con la confianza del Presidente Boric y me gustaría como uno cuida a una guagüita después de que nace, poder implementar la reforma previsional, pero eso depende del Presidente Boric porque yo estoy a su disposición, como buena ministra”.

En ese instante, Julio César no dejó pasar la oportunidad puntualizando que “nos quedamos con eso entonces, se queda como ministra”.