Oposición fustiga al Presidente Boric por compartir asado con Tool en medio de tragedia por incendios

Al presidente Gabriel Boric le llovieron las críticas tras participar en un asado junto a miembros de la banda estadounidense Tool en su paso por Chile, al mismo tiempo en que las regiones del Biobío y La Araucanía enfrentaban devastadores incendios forestales. Legisladores de la oposición no tardaron en manifestar su descontento, calificando la conducta del mandatario como “indolente” e “infantil”.

Según consignó La Tercera, la reunión se realizó la noche del lunes 24 de marzo, en una residencia de uno de los miembros organizadores del festival Lollapalooza. Allí, el mandatario compartió un asado junto a los miembros de la banda.

El diputado Diego Schalper (RN) fue uno de los primeros en reaccionar, afirmando que “los chilenos no se merecen tanta indolencia e infantilismo. Mientras el sur se quema, Gabriel Boric en un asado. Impresentable”. En la misma línea, agregó: “Si ya decidieron que el Gobierno terminó, entonces avisen porque los vecinos de las zonas afectadas necesitan ayuda. No los dejaremos solos. Pudor”.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) arremetió contra el mandatario acusándolo de desatender la emergencia. “Estamos en una situación grave en el país por los incendios que, lo más posible, hayan sido provocados por terroristas que habitan en esa zona, y usted decide irse de carrete”, expresó. La parlamentaria instó a Boric a abandonar su “comportamiento infantil e inmaduro”, subrayando que “no nos merecemos su desidia ni su inhumanidad”.

El diputado Henry Leal (UDI) también sumó críticas, calificando el actuar del presidente como “insólito e inexplicable”. “Perdón, presidente, si usted no se ha informado, se está quemando La Araucanía entera. El jefe de Estado debe estar en La Moneda dirigiendo las ayudas”, manifestó.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) enfatizó que “en momentos críticos como estos, Chile necesita liderazgo y presencia en el territorio, no distracciones en conciertos”. Según el parlamentario, “la prioridad debe ser siempre la seguridad de las personas y la protección de nuestras comunidades, no la entretención personal del presidente”.

En tanto, la diputada republicana Catalina del Real calificó el encuentro de Boric con la banda Tool como “inapropiado” y sostuvo que “muestra una falta de sensibilidad hacia las tragedias que afectan a miles de chilenos”. Añadió que este tipo de conductas “reflejan una clara falta de compromiso con las verdaderas necesidades y demandas de la ciudadanía”.

