“Profesores perdieron toda autoridad”: Brutal agresión de alumna a compañera con TEA en Talcahuano

Indignación, rabia e impotencia generó la agresión que sufrió una estudiante del Liceo Santa Leonor de Talcahuano, golpeada por una compañera a vista y paciencia de las demás alumnas y profesora.

El hecho quedó registrado en un video donde se aprecia la pasividad de la docente, quien solo intervino pidiendo calma, pero sin frenar los golpes de la alumna hacia la otra menor.

Según se ve en el video, la agresora se detiene desafiante frente a su compañera y la insta a pelear.

“Ya poh, hu... haz algo! ¿Pa’ que me buscai’ si no querís’ pelea?”, la encaró.

Ante esto, la joven agredida, que sufre de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lanzó un golpe hacia la atacante, quien reaccionó agarrándola del pelo y lanzándole un puñetazo en el rostro.

En ese momento interviene la profesora, pero sus palabras no fueron suficientes para frenar la golpiza.

“Ella me buscó primero”, se justificó la agresora, volviendo a golpear a la víctima mientras le decía “que me vai’ andar pegando a mi pe... cu...” o “A mí nadie me pega”.

El video generó rechazo generalizado en redes sociales, quienes criticaron la poca intervención de la encargada y arremetieron contra la educación que entregan los padres a sus hijos.

Reacciones en redes sociales a violenta agresión

“Da lástima ver como los profesores perdieron toda autoridad”.

“Y las “compañeritas “ se ríen? Que clase de adultos serán si los papás en casa no le enseñan respeto que mas se puede esperar !!! Lamentable a lo que hemos llegado!”.

“Una vergüenza, la educación parte por casa a través del respeto, tolerancia, diversidad, padres aunque sea 10 minutos denle tiempo a sus hij@s, entregan buenas herramientas, profesores no busquen la excelencia académica, colaboren más de forma humana”, “Expulsión inmediata y año repetido, con esa lección a pocos les quedaran ganas de repetir ese aprovechamiento”.