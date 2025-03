El guiño de Carolina Tohá a Kidd Voodoo tras admitirse admiradora de su música: “Gracias por tener el corazón abierto”

“Pero sabe’ que no es bueno, bueno que yo te vuelva a llamar, bebé, pa’ ti estoy soltero y quiero repetirlo una vez má‘. La sugerente letra es del tema ”Ponte Lokita" y parte del playlist de la precandidata Carolina Tohá quien se admitió fanática de Kidd Voodoo.

La extitular del Ministerio del Interior sorprendió así con sus gustos por la lírica del reguetonero quien causó furor en Viña del Mar y rompió récord con siete show en el Movistar Arena.

Este gesto no pasó por alto para el intérprete quien agradeció el gesto de la precandidata. “es un ejemplo de que también escucha mi música, una persona que nunca pensé que iba a escuchar ‘Ponte Lokita’”, dijo a CNN Chile.

Pero el ida y vuelta no quedó ahí, ya que Tohá recurrió a las redes sociales para corresponder a las palabras del cantante urbano.

“Va un abrazo @saatiroo, gracias por tener el corazón abierto", publicó en la plataforma X. Su comentario abrió el debate pero también los elogios al artista quien sigue consolidando su carrera musical.

“Me gusta bailar ridículo”

Según relató Carolina Tohá conoció de Kidd Voodoo gracias a su hija. Aunque admitió su poco gusto por el reguetón quedó gratamente sorprendida al escuchar el tema “Ponte lokita”, que según dijo, se convertiría en su nuevo jingle.

“...¡No, qué música más linda! es muy bueno. A mi la música me pone muy loca, mi hijo que me ve bailar me dice ´no mamá te ves ridícula´ y yo bailo, bailo, no hay caso, es una lucha porque me dejen bailar, me gusta bailar ridículo y encuentro que el baile es una cuestión para soltarte“, comentó en Radio Corazón.

La precandidata mostró su lado más humano en la intervención, comienzo un sándwich en pleno estudio; también se atrevió a mostrar sus pasos de reguetón. “Me voy con coreografía”, dijo entre risas.