“No lo sentí para nada fuerte, lo asocié más a un temblor”: Chileno entregó su testimonio tras vivir el terremoto que ocurrió en Tailandia

Este pasado viernes 28 de marzo, se registró un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Ritcher en el país asiático de Birmania, el cual se sintió en el territorio de Tailandia y partes del sur de China.

El epicentro se situó a 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing, en Birmania, con una profundidad superficial de sólo 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Posteriormente a los minutos, hubo una réplica de una magnitud de 6,7.

De acuerdo a reportes de la DW, la cifra de fallecidos después del terremoto asciende a 1.644 personas en Birmania junto a 3.408 heridos, la mayoría en la ciudad de Mandalay y las zonas aledañas. Esta información vino de la mano de la junta militar gobernante este sábado.

Por su parte en Tailandia, el terremoto que sacudió la zona metropolitana de Bangkok, dejó a 9 muertos y más de 100 desaparecidos, la mayoría bajo los escombros de un edificio, según datos de El Mundo.

El testimonio de chileno en Tailandia

El influencer chileno Nicolás Pérez Salgado llegó a la ciudad tailandesa de Bangkok y a las horas se vio enfrentado a este terremoto. Él conversó con T13 para entregar detalles de su experiencia en este desastre natural.

“Sentí el movimiento del suelo, no lo asocié a un terremoto. Me di cuenta que era terremoto cuando ya vi que la gente estaba llegando en masa desde los edificios evacuando hacia el parque donde yo estaba. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que había sido un terremoto fuerte”, partió relatando.

Al comparar este movimiento telúrico con uno que haya experimentado en el país, él señaló que no lo sintió fuerte en comparación al ocurrido durante la madrugada del 27 de febrero de 201.

“Este terremoto de Tailandia yo no lo sentí para nada fuerte, de hecho yo lo asocié más a un temblor como le decimos en Chile, a un movimiento sísmico de menor intensidad. Pero, yo creo que en parte se debe a que estaba en suelo, o sea, estaba en un parque. Si hubiese estado en un edificio tal vez lo hubiese sentido más fuerte”.

Con respecto a los daños que pudo haber presenciado, él comentó que “yo no vi ningún daño, ni caída de escombros, ni fracturas de edificios. Ni siquiera vi estas eh aguas de las piscinas de los edificios que caían como cascadas tampoco”.

“Solamente presencié las masas de gente evacuando desde los edificios, y el posterior caos que se generó después del sismo por el tema de que se está dando con el servicio de trenes”, cerró.