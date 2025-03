“No veo que haya un afán de buscar nuevas fórmulas”: Carolina Tohá se refirió a las propuestas que tiene Evelyn Matthei para Chile

Ambas han estado presentes en las encuestas que revelan las preferencias de los chilenos para las próximas elecciones presidenciales de fin de año. Se trata de la exministra del Interior, Carolina Tohá, y la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

La exfuncionaria del Gobierno estuvo presente en el último capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde fue consultada por la última encuesta Cadem, que la posiciona entre las primeras opciones de los chilenos si las elecciones fueran prontamente.

De acuerdo a estos datos, ella y Evelyn Matthei pasarían a segunda vuelta si es que fueran este mes las elecciones. Ante estos resultados, Tohá señaló que “como tengo harto carrete en esto, pienso que cada vez que hay una buena noticia así, va a haber una encuesta mala. Siempre pienso que tengo que prepararme porque no siempre habrá buenas noticias”.

La opinión de Tohá sobre Matthei

Al hablar de su potencial adversaria por la silla presidencial, Carolina Tohá manifestó que “yo tengo respeto por Evelyn Matthei. Muchas veces la veo cuando habla de nuestro sector o habla de lo que nosotros hicimos en el Ministerio del Interior, lo mira de manera despectiva. Yo no tengo una opinión despectiva con ella”.

La exministra aclaró que encuentra que la exalcaldesa ha sido despectiva con las cosas que se han hecho en el país durante el último tiempo. “Yo no tengo esa opinión despectiva con ella, no la tengo, pero tengo diferencias”, comentó.

“Yo cuando veo sus propuestas para el país, no me reflejan. No veo que ahí haya un afán de buscar nuevas fórmulas, de salir de las trincheras habituales. Veo que se parece un poco a las recetas que conocemos de la derecha, como una revisión de cosas que ya hemos visto”, complementó su idea.

Posteriormente, Diana Bolocco le consultó sobre su parecer después de que Matthei se manifestó a favor de la pena de muerte. “No me lo esperaba sinceramente porque yo creo que todos los que estamos en estos temas, si nos interesa de verdad la seguridad, sabemos que la pena de muerte no es algo que mejore la situación”, afirmó.

“La otra posibilidad es no saberlo y eso quiere decir que uno no se ha interesado en estos temas y no ha estudiado cómo funcionan en el mundo entonces. Yo creo que son esas cosas que se dicen porque suenan bien en campaña”, opinó.

“Creo que es totalmente populista, y creo sobre todo que quienes la están promoviendo saben que no haría ninguna diferencia si se aprobara. Incluso podría tener un efecto negativo”, cerró la exministra Tohá.