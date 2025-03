Eduardo Artés criticó fuertemente al Gobierno de Gabriel Boric: “No merecen ni siquiera un poquito de respeto, sino que todo el desprecio”

El profesor de educación básica general, Eduardo Artés, tiene en la mira una tercera candidatura presidencial después de sus fallidos pasos por las elecciones de 2017 y 2021. Esto, por supuesto, si logra juntar 35 mil firmas que lo pondrían en la carrera por La Moneda.

El motivo detrás de esta potencial tercera candidatura es “para reconstruir la izquierda porque lo que está en el gobierno no es izquierda”, y procedió a entregar los motivos de por qué no define al Gobierno del Presidente Gabriel Boric con esta tendencia política.

“No puede ser de izquierda quien no favorece a los trabajadores ni a los pueblos originarios, incluso ni siquiera la soberanía nacional y que es aliado del imperialismo norteamericano en todos los frentes”, señaló Artés en una entrevista con Biobío.

Sus críticas al Gobierno y la derecha

Sus críticas al Gobierno no terminaron ahí, ya que Eduardo Artés continuó su arremetida tras ser consultado sobre qué nota le pondría al desempeño al mandato de Gabriel Boric. “En realidad yo creo que no merece ninguna nota porque no existe la nota debajo del cero”, comentó.

“Así de crítico, porque a quienes engañan, a quienes estafan, a quienes se ríen de las aspiraciones de la gente, a quienes ofrecieron parar las AFP y las isapres, el TPP-11 (…) quienes nos ofrecieron un montón de cosas y al final hacen todo lo contrario. No merecen ni siquiera un poquito de respeto, sino que todo el desprecio y ese desprecio significa que no existe nota tan baja para poder calificar este Gobierno", argumentó.

De igual forma, el profesor también fue crítico con la bancada de la oposición, y señaló que “la derecha no es patriota. La derecha piensa en inglés, francés, alemán y de acuerdo al imperialismo de turno. Y si estuvieran los marcianos, pensarían en marciano porque ellos siempre son arribistas y quieren estar al lado de quien creen que la lleva. No tienen ningún espíritu de carácter nacional”.