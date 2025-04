Cindy Nahuelcoy sufrió doble intento de robo en su botillería: “Casi nunca tengo tanta plata en efectivo en el local”

Fue gracias al aviso de vecinos del sector y al registro que captaron las cámaras de seguridad instaladas en las afueras de su botillería que Cindy Nahuelcoy pudo ser testigo esta semana del doble intento de robo que sufrió su local comercial.

PUBLICIDAD

Un cuarteto de delincuentes que, a bordo de un vehículo, llegaron de madrugada hasta su local ubicado en calle Los Halcones, en la comuna de Pudahuel, para intentar sustraer dinero y especies.

El relato de Cindy Nahuelcoy

“Lamentablemente ayer (domingo) intentaron abrir mi botillería en dos ocasiones. En el primer intento arrancaron, porque vieron una camioneta de Seguridad Ciudadana de Pudahuel. En el segundo intento se fueron gracias a los vecinos. La patente del automóvil es JSKY-70. La quisieron tapar, pero fue muy tarde”, contó la exárbitro asistente en una historia de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que también publicó un par de registros de las cámaras de seguridad donde se puede apreciar a los delincuentes en su frustrado intento de robo.

“Cuando llegué al local, a las 12, estaba rota la madera de la puerta. Entonces me pareció raro, y se me acercaron los vecinos para contarme que habían intentado abrir el local en la noche, que eran cuatro personas, con un auto azul. Y que ellos los habían espantado prendiendo las luces y metiendo ruido, junto con sus perros”, prosiguió su relato Nahuelcoy, en esta ocasión, en conversación con lun.com.

La publicación de Cindy Nahuelcoy en redes sociales donde cuenta del intento de robo que sufrió anoche en su botillería de la comuna de Pudahuel. Fuente: Instagram @cindy.nahuelcoy.

“Al revisar las cámaras, ahí me di cuenta que eran cuatro personas. Uno se quedaba en el auto, otro esperaba en una esquina, y el otro en la otra esquina. Y el cuarto estaba con un diablo intentando romper la madera”, relató la también participante de programas de telerrealidad, quien indicó que “justo por la avenida pasó una camioneta de seguridad de Pudahuel. Esto fue a la 1:18 horas. Y a la 1:20 horas vuelven a llegar, con el mismo plan, mirando que no venga nadie”.

“No mantengo nunca plata dentro del local para evitar esto mismo. Y además, después de las nueve de la noche, no recibo efectivo. De todas formas, en general, casi todos los pagos se hacen con tarjeta, pero para evitar aún más. Entonces, casi nunca tengo tanta plata en efectivo en el local”, agregó Nahuelcoy, quien a pesar del violento episodio reconoció haber dudado de denunciarlo.

No mantengo nunca plata dentro del local para evitar esto mismo — Cindy Nahuelcoy

“En un momento me dije: ‘¿Para qué voy a hacer la denuncia si al final no robaron nada, y aunque lo hayan hecho nunca sacamos nada?‘. Pero me aconsejaron que lo hiciera igual con la PDI, porque por lo menos tengo los datos del auto, aunque intentaron tapar la patente cambiando un siete por un nueve, como se ve en el video”, finalizó.