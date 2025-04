Catalina San Martín le dice NO a renombrar calle o plaza de Las Condes como “Augusto Pinochet”

Tajante. Así respondió la alcaldesa Catalina San Martín a la idea de renombrar una calle, plaza o espacio público de Las Condes como “Augusto Pinochet”.

Esto, luego que el concejal Leonardo Prat reviviera un acuerdo municipal firmado el año 2006, como una forma de rendirle un homenaje.

“La realidad es que mi administración no debe cumplir con ese acuerdo o dar inicio a este procedimiento, la realidad es esa, debido a que se trata de un acuerdo para iniciar un procedimiento que se tomó hace 20 años (...) Por lo tanto, como administradora de esta Municipalidad y no estando dentro de las prioridades de mi administración, es que no voy a iniciar el proceso de cambio de nombre de esta calle, ni de otro bien nacional de uso público”, aclaró la autoridad.

Además, recalcó que “la respuesta, concejal, es que no vamos a dar cumplimiento a ese acuerdo, entendiendo que ese acuerdo fue tomado en una administración de hace 20 años y por lo tanto no se va a iniciar un procedimiento de cambio de nombre”, sentenció.

A modo de explicación, San Martín argumentó que su idea es unir a los habitantes de la comuna y en tiempos de elecciones, no sería una buena iniciativa, puesto que habrían otras prioridades.

Las Condes rechaza homenaje a Pinochet

“Como alcaldesa de esta comuna estoy mandatada a buscar siempre el bienestar de todos los vecinos, de todos, poniendo siempre énfasis, y esta es una convicción que creo que varios compartimos, en lo que nos une”.

“Son tiempos también de decisiones políticas, de elecciones políticas, y creo también que todas esta situación empaña o puede empañar las elecciones que vamos a tener a futuro”, agregó.

El concejal, en tanto, destacó que así como se rinde homenaje a Salvador Allende, también debería recordarse la figura de Pinochet puesto que "gobernó 17 años (en dictadura) y nos guste no, marcó muchas cosas. Tenemos que aprender a aceptarnos”, señaló, consignó La Cuarta.