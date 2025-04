“Como un golpe”: Abogado de Cathy Barriga reacciona al rechazo de su solicitud en Tribunal.

La audiencia ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de este 2 de abril renovó las esperanzas de libertad para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien es señalado de fraude fiscal y corrupción.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la jornada terminó de manera no favorable para la ex edil quien deberá seguir en prisión preventiva en el centro de reclusión de San Miguel. Esto luego de que el tribunal resolvió que no hay antecedentes nuevos para justificar el cambio de las medidas cautelares.

Cathy Barriga sale de la Cárcel de San Miguel para cumplir en arresto Domiciliario 17 de febrero de 2025/SANTIAGO La ex alcaldesa de Maipu, Cathy Barriga sale de la cárcel de San Miguel para cumplir en arresto Domiciliario en su domicilio. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO (Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno)

Parte de su defensa, el abogado Giovanni Calderón, habló en exclusiva con “Hay que decirlo” y comentó sobre el revés judicial en el caso de Barriga quien ha suma más de 100 días tras las rejas.

“Ella estuvo prácticamente toda la mañana hasta el mediodía en la audiencia de la revisión de las cautelares pero es evidente que lo debe haber recibido como un golpe esta resolución”.

El abogado consideró “bastante peculiar” lo ocurrido en este caso. "Ella tenía la razonable expectativa que la medida fuera sustituida a raíz de todos los antecedentes. No hay que olvidarse que esta investigación lleva tres años y ella lleva casi un año y medio formalizada, ha estado privada o restringida de libertad", comentó sobre Cathy Barriga.

La defensa de la exalcaldesa no desistirá de los intentos para que recupere la libertad y confirmó la presentación de la apelación a esta resolución.

“Lapidarios, categóricos”

La Fiscalía por su parte consideró “bastante fundada” la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y admitió estar muy conforme.

PUBLICIDAD

“Los delitos que se le imputan a Barriga se han visto reforzados por la sentencia del Tribunal Electoral, fallos que son, lapidarios, categóricos, y por los informes de Contraloría, que ya determinaron en definitiva el perjuicio fiscal del que fue afectado la Municipalidad de Maipú“, también citó Diario Uchile.