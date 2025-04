Muere Val Kilmer, el icónico actor de “Top Gun” y “Batman Forever”

El reconocido actor estadounidense Val Kilmer, célebre por sus papeles en películas como Top Gun, The Doors y Batman Forever, falleció a los 65 años en Los Ángeles, California. Su deceso fue confirmado por su hija Mercedes al diario The New York Times, señalando que la causa de muerte fue una neumonía.

Kilmer, nacido en 1959, dejó una huella imborrable en Hollywood con su versatilidad y talento. Su carrera despegó en los años 80 con películas como Top Secret! y Top Gun (1986), donde interpretó a Tom “Iceman” Kazansky, un papel que retomó décadas después en Top Gun: Maverick (2022).

En 1991, dio vida a Jim Morrison en The Doors, la biografía cinematográfica del legendario líder de The Doors dirigida por Oliver Stone. Cuatro años después, en 1995, encarnó a Bruce Wayne en Batman Forever, sumándose a la lista de actores que han interpretado al icónico superhéroe y compartiendo escena junto al actor Michael Keaton y George Clooney.

A lo largo de su carrera, Kilmer trabajó con directores de renombre y compartió pantalla con grandes estrellas en películas como Heat (1995), junto a Al Pacino y Robert De Niro, The Ghost and the Darkness (1996), El Santo (1997) y Alexander (2004), dirigida por Oliver Stone.

En 2014, el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que afectó seriamente su capacidad de hablar tras someterse a tratamientos agresivos, incluida una traqueotomía. Sin embargo, Kilmer continuó activo y en 2021 compartió su historia en el documental Val, donde abrió su archivo personal para mostrar su lucha y legado.

Su última aparición en el cine fue en Top Gun: Maverick, en la que el actor volvió a interpretar a Iceman en una emotiva escena con Tom Cruise. Fue el propio Cruise quien manifestó en el programa Jimmy Kimmel Live que la escena junto a Val fue de lo más “emotivo” del film.

“Conozco a Val desde hace décadas, y que haya regresado para interpretar ese personaje... es tan poderoso que al instante volvió al personaje. Están viendo a Iceman”, dijo en una entrevista en el 2023 sobre el reencuentro.