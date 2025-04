“Pareciera pretender ser un nuevo emperador”: Presidente Boric cuestionó a Donald Trump y al “nuevo proceso de acumulación de riqueza y poder”

El Presidente Gabriel Boric se encuentra en una visita de Estado en India con una agenda marcada por las actividades con un foco político y económico. El Mandatario llegó este 2 de abril al Sapru House, recinto sede del Indian Council of World Affairs (ICWA), un importante centro de estudios en materia internacional del país ubicado en Nueva Delhi.

En dicho lugar, el Presidente realizó una exposición titulada “Chile and India, side by side on the global south” (Chile e India, lado a lado en el sur global). En la charla, él se centró en “los vínculos tanto a nivel histórico como en la actualidad, destacando el inicio de las negociaciones el inicio de las negociaciones para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral”, detalló la Prensa presidencial.

“La importancia del comercio bilateral y multilateral, en la protección de las cadenas de suministros, en la promoción de inversiones, en la colaboración público-privada, en la promoción del multilateralismo y el valor que asignamos a la protección y a la defensa de la democracia y los derechos humanos, estas coincidencias, que no son pocas en estos tiempos convulsos, nos han permitido mantener un vínculo sólido y estable a través de los años”, declaró.

La crítica al nuevo proceso de acumulación de riqueza y poder

Durante la charla, el Presidente Gabriel Boric recordó la Alianza por el Progreso, la iniciativa estadounidense para ayudar a América Latina que ayudó a impulsar la Reforma Agraria durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, y que de misma forma, intervino militarmente en países como Guatemala, Cuba, Nicaragua y República Dominicana.

En esa misma línea, el Mandatario criticó el rol actual de Estados Unidos. “Se generó en el mundo un nuevo proceso de acumulación de riqueza y poder que hasta el día de hoy. Desde los sectores progresistas y las diferentes visiones de mundo, no hemos encontrado una solución clara para enfrentar”, declaró.

“Esto quizás llega a su epítome hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, de las big techs. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador”, cuestionó.

“¿Por qué menciono esto? Me parece importante que desde países emergentes con nuevos desafíos, pero desafíos globales, seamos capaces de repensar cómo los cambios tecnológicos inciden de manera significativa, inciden en nuestras sociedades".

“Queremos progreso, queremos crecimiento, pero queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento, y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica. Solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, una tecnología mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social”, añadió el Presidente.

“Debemos defender la democracia. Enfrentarse al enfoque actual y alejar el progreso tecnológico del control de una élite muy reducida”, recalcó.