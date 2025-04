“Voy a contar todo”: Madre de Tomás Bravo lanzó advertencia contra el padre de su hijo y su abogado

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, el menor de 3 años que fue encontrado sin vida en Caripilun en febrero del 2021, rompió el silencio sobre su expareja, Moisés Bravo, padre del menor, y el abogado que lo representa, Cristián Echaiz.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez expresó su molestia con la estrategia legal impulsada por Echaiz y lanzó fuertes declaraciones contra el padre de su hijo. “La Fiscalía y el abogado del padre de mi hijo solo están estirando el chicle, como se dice. También incluye a Moisés”, escribió en su publicación.

En su mensaje, la madre de Tomás insinuó que está lista para revelar aspectos de su relación con Bravo que hasta ahora había preferido mantener en reserva. “Me he callado tanto todo este tiempo y lo hice por mi hijo. Nunca he contado por qué terminé mi relación con él, cómo fue conmigo, porque yo no quería que esto se desviara. Pero me tocará hablar”, advirtió.

Las declaraciones de Gutiérrez llegan en un contexto de creciente tensión en el caso, marcado por la frustración de la familia materna ante la falta de avances judiciales. En ese sentido, anunció que planea interponer una demanda colectiva contra el abogado Echaiz, a quien acusa de haber “obstruido la investigación” del crimen de su hijo.

“Nos vamos a volver a ver las caras, pero esta vez en la justicia. Yo a ti no te tengo miedo y vamos a demostrar que eres una basura como abogado (...) Yo voy a contar todo lo que he callado durante este tiempo. Siempre hay un momento para hablar y creo que ya está llegando”, advirtió la joven madre.

Las declaraciones de la madre de Tomás han generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores del caso han mostrado su apoyo y exigen avances que puedan esclarecer lo que sucedió con el niño.