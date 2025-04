Franco Parisi confirma candidatura presidencial y descarta acercamientos con la oposición: “No se ponen de acuerdo para elegir al presidente del Senado, menos lo harán en una primaria”

El economista Franco Parisi arribó este jueves al país para oficializar su tercera candidatura presidencial consecutiva de cara a las elecciones primarias del Partido de la Gente (PDG), instancia en la que además descartó preliminarmente alcanzar algún acuerdo electoral con el bloque opositor al Gobierno de Gabriel Boric.

Fue en su llegada a Chile que Parisi aseveró que, de momento, y en caso de alzarse como el vencedor de las elecciones del PDG, no considera llegar a un eventual acuerdo con el bloque derechista ni participar de unas primarias del sector.

La nueva candidatura de Franco Parisi

“No se ponen de acuerdo para elegir al presidente del Senado, menos lo harán en una primaria. Estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo”, afirmó en conversación con el noticiario “24 Horas”, de TVN.

En la ocasión también abordó las complicaciones que podría tener a futuro con su potencial candidatura presidencial luego de la masiva fuga de diputados pertenecientes al PDG, quienes según explicó dejaron el partido porque “los echamos”.

Lo que ocurrió con los diputados, yo lamento sólo la partida del diputado (Roberto) Arroyo. ¿El resto? Los echamos y bien idos están — Franco Parisi

“Mire, lo que ocurrió con los diputados, yo lamento sólo la partida del diputado (Roberto) Arroyo (por estos días, parlamentario del Biobío en representación del Partido Social Cristiano). ¿El resto? Los echamos y bien idos están”, señaló.

“¿Por qué ocurrió eso? Porque se vendieron. Yo le pregunto a la señora (Evelyn) Matthei (candidata por ‘Chile Vamos’), que tanto dice que es dura. ¿Dónde dura? Se le paró el senador (Manuel José) Ossandón y él se puso ahí, negociando, y no lo echaron”, puntualizó.

“Nosotros, el PDG, no temblamos la mano para nada. Nos traicionaron (diputados que dejaron al partido) y traicionaron a la gente, pa’ fuera. No nos interesa su cupo, ni que sea presidente. De hecho, varios analistas nos decían: ‘¿Cómo echan a un vicepresidente de la Cámara?‘. Porque no nos interesa. Le mintió a la gente, si el Partido de la Gente no es mío, no es de la directiva, es de la gente. Y lo que hizo Gaspar Rivas fue venderse, igual como lo hizo el senador Ossandón”, agregó Parisi.

“Qué mejor venganza, que me tengan que entregar la banda presidencial y la piocha de O’Higgins en marzo próximo. ¡No se vendan!”, finalizó.