Johannes Kaiser descarta idea de Evelyn Matthei y rechaza formar parte de un posible Gobierno de la candidata de Chile Vamos: “Que me deje fuera del menú”

Pocos minutos duró este jueves la idea de la candidata presidencial del bloque derechista de “Chile Vamos”, Evelyn Matthei, de incorporar en un eventual Gobierno suyo al diputado libertario Johannes Kaiser luego que el aludido afirmara en un registro audiovisual que no está postulando a “ser miembro de su gabinete”.

Fue durante una entrevista con radio Infinita donde la exalcaldesa de Providencia fue consultada esta mañana si es que imaginaba un futuro mandato suyo en La Moneda en compañía de militantes republicanos y libertarios.

La propuesta de Evelyn Matthei

En ese contexto, la carta presidenciable de la centro-derecha chilena afirmó que “la política es el arte de lo posible”, y que en ese escenario de proyectar un posible mandato “mucha gente tiene que comerse muchos sapos” para trabajar “en un lugar donde no les gusta estar, pero no tienen alternativa”.

“Tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, pero así es la vida. Pero en la vida mucha gente tiene que comerse muchos sapos, algunas personas están trabajando en un lugar donde no les gusta estar, pero no tienen alternativa”, apuntó Matthei, quien no descartó la opción de incorporar al diputado libertario dependiendo de los resultados de las próximas elecciones parlamentarias.

“Lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, y ahí se toman las definiciones”, justificó la candidata presidencial, quien ante la posibilidad de sumar a Kaiser a su equipo ministerial reconoció que “hay que verlo”.

“No lo sé, hay que verlo (…) empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado, lo que a mí me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”, dijo la presidenciable.

¿Qué respondió Johannes Kaiser?

Tras conocer de sus declaraciones, el propio parlamentario descartó inmediatamente cualquier posibilidad de unirse a un potencial equipo ministerial de Matthei, al afirmar en su cuenta de X y en un registro audiovisual que “yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata Evelyn Matthei que no estoy postulando, ni estoy interesado, en ser parte de su Gobierno”.

“No estoy postulando a ser ministro en su Gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su Gobierno. De hecho, nosotros tenemos una postulación propia, pretendemos llegar al Gobierno y creemos que vamos a tener más suerte que ella”, aseveró.

“Entonces, le querría recomendar que me deje fuera del menú. Digo nomás, para el futuro”, finalizó.