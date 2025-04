Nuevas pruebas complican a Monsalve: peritaje muestra uso de Signal, Spotify y cámara la noche de la presunta agresión sexual

El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, seguirá en prisión preventiva luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazara modificar su medida cautelar. En la audiencia, la Fiscalía presentó nuevos antecedentes que agravan su situación judicial, especialmente respecto al uso de su celular en la noche en que ocurrieron los presuntos delitos sexuales.

Registros que comprometen su versión

Según detalló el fiscal Francisco Jacir, los análisis periciales revelaron que Monsalve utilizó activamente su teléfono móvil entre la noche del 22 de septiembre y la madrugada del 23 de septiembre del año pasado. Durante ese periodo, se registró el uso de las aplicaciones Signal (mensajería) y Spotify (música) , además de la activación de la cámara del dispositivo en al menos tres ocasiones.

Estos hallazgos desestiman a versión de la defensa, que argumentaba que el ex subsecretario no tenía consciencia de sus actos aquella noche. “Lo que indicamos en la audiencia es que el uso del celular en ese período de tiempo no da cuenta de una inconsciencia de su parte” , señaló el fiscal Jacir.

Abogada de la víctima: “Se confirma la intencionalidad”

Desde la representación legal de la denunciante, la abogada María Elena Santibáñez afirmó que esta nueva evidencia refuerza la acusación. “Tomamos estos antecedentes como un elemento más que permite afirmar el dolo del autor, al demostrar que estaba plenamente consciente mientras violaba a mi representada”, sostuvo.

Asimismo, Santibáñez destacó que la Fiscalía está investigando la posible eliminación de mensajes en Signal por parte de Monsalve. “Creemos que borró conversaciones previas con mi representada, lo que refuerza su intencionalidad en el delito”, agregó.

Sobre el uso de la cámara del teléfono, la abogada expresó su inquietud: “Nos preocupa enormemente que se haya activado la cámara en tres oportunidades. Queremos saber qué imágenes o videos pudieron haber sido capturados y si fueron eliminados posteriormente. Vamos a solicitar diligencias en esa línea”.

Por su parte, la defensa de Monsalve desestimó la relevancia de estos antecedentes, asegurando que el uso del celular no prueba la comisión de un delito. “El hecho de que haya escuchado música o utilizado una aplicación de mensajería no implica culpabilidad alguna”, argumentó su abogado defensor.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos registros refuerzan la acusación y descartan la tesis de que Monsalve estaba inconsciente al momento de los hechos. “Son datos objetivos que acreditan que el imputado estaba plenamente lúcido”, concluyó el fiscal.

Cabe destacar que desde que se supo la denuncia por presunta violación en contra del exsubsecretario, este a insistido en su inocencia, e incluso a manifestado que no tiene recuerdos de lo ocurrido la noche del 22 de septiembre y la madrugada del 23 de septiembre, periodo en que habría ocurrido la agresión sexual.