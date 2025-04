Tribunal Constitucional acoge requerimiento y destituye a la senadora Isabel Allende por fallida compra de la casa de su padre

El pleno del Tribunal Constitucional resolvió este jueves 3 de abril acoger los argumentos del requerimiento presentado por diputados del Partido Republicano y Chile Vamos en contra de la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, donde se solicitaba que la parlamentaria cesara en su cargo tras la fallida compra de la casa de su padre el expresidente Salvador Allende.

En las exposiciones, el abogado del Partido Republicano, Emiliano García, sostuvo “que no hay ambigüedad posible. Se celebró un contrato de compraventa entre una honorable senadora de la República en ejercicio y el Fisco de Chile. Lo que corresponde ahora es aplicar la norma constitucional con toda la fuerza que esta norma impone”.

El jurista Máximo Pavez, en tanto, en representación de Chile Vamos sostuvo que el “requerimiento no es un cuestionamiento a la persona de la senadora Allende, ni a su trayectoria política, ni tampoco a la memoria histórica, que legítimamente ella y muchas otras personas se empeñan en custodiar”.

El militante de la UDI argumentó que “esta va a ser una sentencia que va a ser largamente discutida por profesores de derecho civil, de derecho constitucional, por estudiantes de derecho. Y esta causa versa sobre tres bienes jurídicos decisivos y fundamentales para el Estado de Derecho: la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley y la obligación que recae en todos los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República”.

El abogado de la senadora socialista y exconstituyente, Gabriel Osorio, sostuvo que “no hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”.

Entre quienes estuvieron por destituir a Isabel Allende están los ministros: Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, y los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.

Esta es la primera vez que el Tribunal Constitucional acoge un requerimiento para cesar en su cargo a un parlamentario.