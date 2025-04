“Ahí me asusté”: el drama de periodista de CHV que desde 2019 sufre la suplantación de sus cuentas en redes sociales por un desconocido seguidor

En un verdadero martirio se ha convertido estos últimos años para la periodista de Chilevisión, Alejandra González, el uso de sus redes sociales, afectadas desde 2019 por una desconocida persona que ha suplantado su identidad en varias plataformas digitales para acosar tanto a sus conocidos como a gente que no pertenece a su entorno cercano.

Un drama que incluso llevó a la profesional del canal privado a presentar durante la pandemia una denuncia en Fiscalía, la cual acabó archivándose un tiempo después al no prosperar las primeras indagatorias respecto del responsable del acoso a González.

Hace pocos días sus temores nuevamente golpearon a las puertas de la periodista, quien reveló en conversación con lun.com que recibió un mensaje en su cuenta de Instagram donde “una mujer le contó que su marido estaba siendo acosado en esa misma red social por una usuaria llamada Claudia Marín, quien le coqueteaba, enviándole mensajes diciéndole que le gustaba”.

Las alertas para periodista de CHV

¿El problema para González? Que las fotografías del perfil de dicha usuaria desconocida correspondían a la periodista, aún impactada por tener durante años a esta suplantadora de su identidad.

“Me asusté porque había fotos que yo había subido hacía tres días apenas y ya estaban replicadas. No sé si es hombre o mujer, si lo conozco o no”, cuenta Alejandra, quien recuerda que su drama inició en 2019 cuando “un compañero de universidad me avisó que lo había agregado a Facebook una mujer llamada Claudia Marín Rojas. Cuando revisó su perfil se dio cuenta que sus fotos correspondían a las mías”.

Si bien por aquellos días la periodista denunció la cuenta falsa en la plataforma, consiguiendo que la bloquearan, al año siguiente recibió un nuevo mensaje -también en su cuenta de Instagram- de otro sujeto que la alertó de un nuevo uso malicioso de sus imágenes.

“Me contó que con un amigo se habían hecho amigos por redes de una tal Claudia Marín. Que chateaban y ella les enviaba fotos de sus partes íntimas. Pero que él estaba mirando el matinal de CHV, que justo yo aparecí en pantalla y descubrió que ella usaba en su perfil una foto mía. Es decir, que estaban chateando con alguien que no existía”, relata.

Que yo sepa no existe nadie que me odie así. Tengo una muy buena relación con mis exparejas — Alejandra González

Los temores de González se hicieron latentes luego de una conversación que tuvo con un perito policial que entrevistó para uno de sus reportajes en CHV, y quien le aconsejó que “tuviera cuidado porque podía ser una forma de amedrentamiento por distintos casos policiales en los que como periodista he estado involucrada. Ahí me asusté”.

El drama por la suplantación de identidad

“Que yo sepa no existe nadie que me odie así. Tengo una muy buena relación con mis exparejas. Puede que alguna vez me haya peleado con una amiga o compañera de colegio, pero nada grave. Con mi denuncia en la Fiscalía quiero descubrir quién es porque, aunque la reportemos y la denunciemos en Instagram y su cuenta sea bloqueada, abre inmediatamente una nueva cuenta con el mismo nombre”, puntualiza la periodista, muy preocupada de un desenlace complejo para ella derivado de esta suplantación.

“Siempre usa fotos mías y les pone alguna referencia como si fueran de ella. Por ejemplo, una vez subí una foto de mi sobrino de cuatro años disfrazado de león. Ella usó la misma imagen y le escribió abajo ‘mi guatón hermoso’. También publicó fotos de mis hermanas, de mi papá, de mis amigas, de mi trabajo”, dijo.

“¿Si he pensado crearme una cuenta privada en Instagram? Lo hice un tiempo. Y ella o él siguió subiendo contenido mío en forma simultánea a lo que yo hacía. Ahí me di cuenta que está entre mis seguidores (tiene poco más de tres mil en Instagram), con otro nombre y que no tengo idea quién es. Tampoco sé qué quiere”, finaliza.