“De repente se pierde en dónde está”: Jaime Vadell sobre la delicada situación de salud de su esposa Susana Bomchil

En el reciente capítulo del programa Te Invito (Mega), conducido por el periodista Rodrigo Sepúlveda, estuvieron presentes dos reconocidos actores nacionales: Anita Reeves y Jaime Vadell.

Durante la conversación el actor de grandes teleseries chilenas como “Aquelarre”, “Amores de Mercado”, “El Señor de la Querencia”, “Aquí Mando Yo”, “Pobre Gallo”, entre otras, recordó penas y alegrías de su vasta carrera.

En un recorrido por sus éxitos, carreras y penas, Vadell detalló hechos importantes de su vida, sobre todo las dificultades que vive junto a su esposa. Junto a su colega, conversaron con el rostro de Mega sobre cómo viven su carrera como actores en la actualidad y sobre las complicaciones de la edad.

Pero también se sinceró sobre las dificultades que ha vivido junto a su esposa Susana Bomchil, junto a quien lleva 50 años casado.

Siguiendo esta línea, el comunicador le consultó acerca de cómo han podido mantener encendida la llama del amor por todo este tiempo.

“Yo me entretenía mucho con ella y ella se entretenía con las tonteras que yo le decía también. Y además, trabajamos juntos mucho tiempo en el teatro y eso es muy bueno porque todos los roces naturales de las parejas se trasladan al trabajo y en el trabajo uno se puede enojar pero nunca nunca como el forro de pelearse con la pareja”, sostuvo Jaime.

Luego, respecto al complicado momento de salud que atraviesa su esposa, dijo: “Pero ahora está media herida en el ala mi mujer. Está débil de memoria, pésimo de memoria, con dificultades motoras, bien jodida”.

“De repente se pierde en dónde está. Ponte tú y le bajan unas ciertas angustias pero pasajeras muy pasajeras”, siguió el artista.

Sumado a lo anterior, también abordó sobre su edad: “Estoy muy mal genio y me empezaron a molestar cosas de viejo. Por ejemplo, las redes sociales. Esa importancia que se le da a las redes sociales, me irrita. Pero es una estupidez, tú comprendes es como irritarse porque existe la luz eléctrica, pero me pasa”, finalizó Jaime.