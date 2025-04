“Es un hombre violento”: Natthy Chilena entrega apoyo a las presuntas víctimas de Jorge Valdivia

En las últimas horas, el caso de Jorge Valdivia ha vuelto estar en la palestra, luego de que la primera denunciante asegurara que en total son cinco las víctimas de abuso sexual, entre ellas, una menor de 16 años.

Frente a esta delicada acusación, según indicó 24 Horas, la Fiscalía Oriente desmintió la información, asegurando que solo tienen registradas dos denuncias y que no han recibido nuevas acusaciones por delitos sexuales contra el exfutbolista.

Sumado a esto, señalaron que continúan investigando las dos denuncias que se presentaron en octubre de 2024, en las que sostienen que presuntamente Jorge Valdivia habría drogado a las mujeres y abusado de ellas, con algunos días de diferencia.

Bajo este contexto, en horas de esta tarde de lunes 7 de abril, Natthy Chilena, conocida escort y creadora de contenido para adultos, utilizó sus redes sociales para brindarle apoyo a las supuestas víctimas, y aprovechó de relatar un hecho vivido con el exjugador de fútbol.

“Quiero dar todo mi apoyo a las denunciantes de Jorge Valdivia, que no solo han sido víctimas del actuar de este sujeto, también, lamentablemente, han sido víctimas del sistema judicial que no las protege. Yo sé porque lo viví”, fueron las primeras palabras de la joven.

“Valdivia es un tipo violento. Por ejemplo, una vez íbamos camino a la playa y yo tuve que agarrarle el... ustedes saben (hace un gesto del miembro masculino), mientras iba manejando. En un momento yo me asusté; le dije que no porque iba manejando y uno se preocupa. Entonces él reaccionó de forma muy violenta hacia mí”, siguió.

Luego, reconoció que “en ese momento me amenazó y me dijo que si no seguía haciéndolo, me dejaba tirada ahí en la nada y que nadie me encontraría. Me dio mucho miedo y seguí haciéndolo”.

“Es un hombre violento, mala clase con las mujeres, las ve como cualquier cosa y se puede esperar cualquier cosa de él”, alertó la chica.

“Y lo terrible es que la justicia chilena lo tiene libre en las calles, y lo peor es que todavía la gente lo considera como un ‘ídolo’”, finalizó Natthy.