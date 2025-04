Fiscalía responde a supuestas nuevas víctimas de Jorge Valdivia: Denunciante aseguró que son 5 y una sería menor de edad

Tras la grave denuncia realizada por la primera denunciante de Jorge Valdivia, donde aseguró que en total son cinco víctimas de abuso sexual y una de ellas de solo 16 años, la Fiscalía hizo frente al emplazamiento.

En los descargos por redes sociales, la mujer cuestionó el trabajo del fiscal, criticando que ocultan información.

“Somos cinco víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete. ¿Y por qué no se está adjuntando el tercer caso que está bajo reserva? ¿Por qué llevan escondiendo tanto tiempo que hay dos niñas que sufrieron la misma situación? Una de ellas de tan solo 16 años y la otra de 19, con exactamente los mismos hechos“.

A raíz de esto, según indicó 24 Horas de TVN, Fiscalía Oriente desmintió la información, asegurando que solo tienen registradas dos denuncias y que no han recibido nuevas acusaciones por delitos sexuales contra el exfutbolista.

Además, señalaron que continúan investigando las dos denuncias presentadas en octubre pasado, donde supuestamente Valdivia habría drogado a las mujeres y abusado de ellas, con solo días de diferencia mientras celebraba su cumpleaños.

Denunciante cuestiona trabajo de fiscal

“Llevo meses esperando diligencias que no se hicieron, exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión. (Sr. Fiscal, no olvide cumplir su palabra. Puedo refrescarle la memoria con una grabación suya prometiéndome exámenes y diligencias, para así compensar el error de arruinarme la vida debido a la filtración de mi denuncia con todos mis datos e información personal)”.

“Solo pudimos vernos las caras una vez durante todo este tiempo, ocasión en la que le expliqué detalladamente todos los errores que hubo en el levantamiento de cámaras, mi inquietud por la filtración de mi denuncia y el pronto aviso y acceso que tuvo J.V. a esta; ya que, aun estando en el Servicio Médico Legal siendo examinada, él me llamaba para saber por qué lo estaba denunciando (imagen adjunta a la carpeta investigativa)”.

“Que usted omita esta información solo ayuda a una parte, y es al acusado. ¿De qué parte está usted, Sr. Fiscal? ¿De la misma parte en la que estaba mi último abogado, que prefería no ayudarme para proteger a sus contactos? ¿A quién está cuidando usted esta vez, Sr. Fiscal?“.