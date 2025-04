Hallan túnel en casa abandonada: delincuentes intentaron llegar a bóveda de caja de compensación en Cerrillos

Un elaborado intento de robo fue frustrado la madrugada de este lunes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, luego de que delincuentes intentaran acceder a la bóveda de la Caja de Compensación Los Héroes mediante un túnel excavado desde una casa abandonada contigua.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:10 horas, cuando se activó la alarma de seguridad de la sucursal ubicada en la avenida Pedro Aguirre Cerda. Al llegar al lugar, Carabineros no encontró personas al interior del recinto, pero una revisión perimetral permitió detectar una puerta entreabierta en una vivienda abandonada colindante.

Dentro de la casa, los efectivos hallaron una excavación en dirección al recinto bancario. Según detalló el capitán Alejandro Guiñez, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, el túnel tenía “dos metros de profundidad y tres de largo”. En el lugar también se encontraron herramientas como palas, un esmeril y vestimentas, presumiblemente utilizadas por los autores del delito, según consignó Meganoticias.

“En una de las dependencias de este inmueble estaba la excavación, pero no hay indicios de que la gente estuviera habitando en este lugar”, precisó el capitán Guiñez, quien además indicó que se desconoce quién es el propietario del inmueble desde donde se hizo la excavación.

El plan delictual no logró concretarse, ya que el túnel no alcanzó a llegar hasta la bóveda del recinto financiero. A pesar del despliegue policial, los responsables lograron escapar y, por ahora, no se cuenta con registros audiovisuales que permitan identificar a los involucrados. “Eso va a ser materia de investigación”, añadió el capitán Guiñez.

El caso quedó en manos del personal especializado del OS-9 y Labocar de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, quienes realizarán peritajes para esclarecer la identidad de los involucrados.