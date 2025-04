“Por favor, no te salgas una línea”: Las últimas conversaciones de Monsalve antes de renunciar a La Moneda

Horas antes del 17 de octubre del 2024, Manuel Monsalve recibió en su Whatsapp el libreto que tenía que decir a la prensa, luego que el diario La Segunda revelara la bomba titulada: “Fiscal Armendáriz investiga a Monsalve por abuso sexual”.

El texto lo recibió de parte de una funcionaria del Ministerio del Interior, quien le pidió que “por favor, no te salgas ni una línea (del comunicado)“, el cual había sido validado por Lino Disi, el abogado que lo representó en primera instancia.

“En el transcurso de esta semana me he enterado de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público que me involucra... bajo la plena convicción de mi inocencia, he colaborado con la Fiscalía desde el primer momento...Confío en que este proceso permitirá aclarar la situación en su totalidad”, decía el mensaje que reveló un reportaje de T13.

Esta conversación, es parte de los últimos chats que compartió en su celular antes de presentar renuncia y dan cuenta de cómo preparó con sus más cercanos, su salida a la Subsecretaría del Interior.

Conversación con su esposa horas antes de la renuncia

Posteriormente y solo 30 minutos antes que se publicara la noticia, le envió un mensaje a su esposa María Eugenia Garrido, preguntándole si su hija y hermana ya estaban enteradas.

“¿Amanda informada?“, -”Sí, Carmen igual". “Ok, gracias”. -“Bio bio ya habló, lo escuché recién. Tienes una familia acogedora cuídate”, le respondió la esposa. Ahí, Monsalve solo se limitó a preguntar qué había informado el medio.

La mujer se enteró de la denuncia el 16 de octubre cuando él viajó a Concepción autorizado por el presidente Gabriel Boric y le contó en persona.

Al día siguiente, su asesor lo fue a buscar a primera hora en un avioneta de Carabineros para que alcanzara a llegar a la presentación de Presupuestos en el Congreso.

Estos chats estaban en el nuevo celular de Monsalve, puesto que el original había sido confiscado 11 de octubre por la PDI, cuando se lo entregó personalmente “y en completa reserva y secreto” a la jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vílchez.

Las últimas indicaciones a su asesor

Además, mientras estaba en Concepción, le dio las últimas indicaciones a su asesor.

“Hola, ¿han sobrevivido?“, -”Sí, ahora partió la reunión de Fenamisa y todo tranquilo". “Dos cosas: 1. Claves de diarios, La Segunda, La Tercera, El Mercurio. 2. Debo durante unos días a lo menos cambiar de lugar de alojamiento, ¿puedes ir a ver el hotel Gran Palace, ver habitación y también si tienen departamentos de turistas?. 3. Preguntar a Gabriel (¿Boric?) si puedo llegar mañana directo a Presupuesto. Si es así ¿podría viajar en avión de Carabineros mañana a las 8 am?“.