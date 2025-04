“Abusó del poder y el apellido”: José Antonio Kast arremetió contra Isabel Allende tras su destitución del Senado

"Yo me alegro de la destitución de Allende, qué dolor voy a sentir yo por alguien que abusó del poder y el apellido“, aseguró durante la jornada de este miércoles 9 de abril el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, al arremeter contra la ahora exsenadora Isabel Allende, tras ser destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional (TC).

Kast comentó así la decisión del TC, organismo que determinó la destitución de la senadora por la fallida compra de la casa de su padre -el expresidente Salvador Allende- por parte del Estado.

En ese sentido, José Antonio Kast indicó en Tele13 radio que “ella (la senadora Allende) ayer le echó la culpa al empedrado, diciendo ‘nadie nos advirtió‘, pero acaso no leyó la Constitución. No tiene compresión lectora".

¿Habrá acusación constitucional para el Presidente Boric?

En tanto, al ser consultado sobre si el Partido Republicano está dispuesto a presentar una acusación constitucional ontra el Presidente Gabriel Boric por su responsabilidad en la fallida compra de la casa de Allende y la polémica que rodeó el hecho, Kast indicó que " no sé si a estas alturas vale la pena seguir ahondando en el tema".

“Nosotros hemos presentado varias acusaciones constitucionales y las hemos perdido por mayorías políticas, pero no porque no tengamos la razón, nosotros somos más racionales para llevar adelante una acusación constitucional”, agregó el candidato presidencial.

En ese sentido, cerró el tema señalando que “nosotros vamos a hacer un análisis responsable, nunca hemos descartado ninguna acusación, pero esto requiere un análisis".

Los descargos de Isabel Allende

La ahora exsenadora Isabel Allende se despidió este martes 8 de abril de su cargo en el Senado con un sentido discurso donde reiteró su inocencia.

“Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar donde funcionaría la casa-museo del presidente Salvador Allende. Y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, de reparación, de futuro”, afirmó.

Asimismo, detalló que “como familia compartimos la idea del presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos expresidentes Patricio Aylwin y de Salvador Allende en casamuseos, dos personas que han marcado nuestra historia con profundo sentido democrático”.

Allende resaltó que “una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este parlamento. Quiero dejar claro que no solo no estuve en la subcomisión de cultura, como tampoco estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la ley de Presupuestos. Es más, me enteré recién en enero del año 2024 de la existencia de esa partida presupuestaria. Desde ahí, actuamos como corresponde: siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno”.

“Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero en ningún momento —repito, en ningún momento— ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional", cerró diciendo la exsenadora.