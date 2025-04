Alcaldes de La Florida, Macul y San Joaquín llaman al Congreso a legislar con foco en las comunas y la seguridad en los territorios

Como parte de la implementación del acuerdo firmado entre seis municipios del sector sur de la Región Metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad, los alcaldes de La Florida, Daniel Reyes; de Macul, Eduardo Espinoza; y de San Joaquín, Cristóbal Labra, lideraron durante la noche de este martes 8 de abril la primera fiscalización vehicular intercomunal en los ejes viales de Vicuña Mackenna con Departamental, en el límite de las tres comunas.

El convenio además contempla a las comunas de Pirque, San José de Maipo y Puente Alto.

El operativo marca el inicio del trabajo colaborativo entre los equipos de seguridad municipal, y tiene como objetivo generar un despliegue coordinado y sostenido que beneficie directamente a más de 600 mil habitantes de las comunas involucradas, fortaleciendo el combate contra la delincuencia en la zona suroriente de Santiago.

En este contexto, los alcaldes anunciaron que los municipios que suscribieron el convenio solicitarán una reunión con el recién nombrado ministro de Seguridad, Luis Cordero, con el fin de establecer una coordinación directa con el nuevo ministerio y definir en conjunto las prioridades de seguridad para cada comuna.

Llamado al Congreso y reunión con el ministro de Seguridad

“Creemos que el nuevo Ministerio de Seguridad debe tener un rol operativo claro y una coordinación real con los territorios. Por eso, como municipios de la zona sur, hemos decidido solicitar una reunión con el ministro Luis Cordero, para definir en conjunto las prioridades de nuestras comunas. Los vecinos no pueden seguir esperando —necesitan respuestas concretas del Estado, y estamos disponibles para trabajar en serio por la seguridad de nuestros barrios”, señaló el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

Además, los jefes comunales reiteraron su llamado al Congreso para avanzar en la discusión y aprobación de una ley que permita dotar a los municipios de más herramientas, incluyendo la posibilidad de contar con armas no letales y mayor personal para las labores de fiscalización.

“Los alcaldes estamos de acuerdo en que nuestros inspectores municipales necesitan más herramientas para resguardar su seguridad. Ya hemos lamentado muertes y no podemos seguir esperando. Por eso, exigimos al Parlamento que se ponga de acuerdo y apruebe una ley que nos permita dotarlos de personal y eventualmente de armas no letales”, agregó el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra.

Por su parte, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, fue enfático en señalar que la falta de atribuciones para los municipios se ha vuelto insostenible. “A los municipios no se nos están entregando las atribuciones ni las herramientas necesarias para resguardar a nuestros inspectores (...) Exigimos que la ley nos permita contratar más personal y dotarlos de herramientas concretas, como lo han planteado otros alcaldes. No sacamos nada con nuevas leyes si no se traducen en capacidades reales para actuar. El Estado tiene que estar a la altura y entregarnos los medios para cuidar a quienes cuidan a nuestras comunas”, afirmó.