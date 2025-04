El Bosque: abuela fue baleada mientras iba a buscar a su nieta al jardín infantil

En horas de esta tarde de martes 8 de abril, una adulta mayor resultó herida de un impacto balístico, en las cercanías a un jardín infantil ubicado en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana, lugar donde iba a retirar a su nieta.

Lamentablemente, además de la señora, también fue baleado un hombre, que según informaron testigos, habría sido víctima de un asalto, en el que se habrían efectuado los disparos que alcanzaron a la mujer.

De acuerdo a la información policial, el incidente ocurrió en el sector de Avenida Lo Martínez con Los Espinos, lugar en que, según testigos, se detuvieron dos sujetos que andaban en motocicleta y dispararon contra una persona extranjera, recibiendo un impacto balístico en el glúteo derecho.

En cuanto a la adulta mayor, resultó herida en el brazo derecho. Frente a esto, el jardín infantil de la menor activó el respectivo protocolo de seguridad.

Bajo este contexto, la secretaria del establecimiento comentó que “esto fue un asalto a la hora de la salida de los niños. Los niños salen como a las cinco y media (...) y para quitarle una mochila a un joven que venía en una bicicleta le disparan entre dos a tres veces. Entonces, en ese momento, lamentablemente, como están haciendo retiro a los niños, una apoderada se cruza en este asalto y sale lesionada“.

“Entonces, ahí, ella se devuelve al jardín (...) y nosotros le damos ayuda”, contó, agregando que “la persona asaltada no tiene nada que ver con la comunidad escolar, no es apoderado, no es nada”, agregó la trabajadora del jardín de la nieta.

En relación a las diligencias del caso, quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Por otro lado, los heridos fueron trasladados al Hospital El Pino de San Bernardo.