“Estoy en shock”: Oriana Marzoli muestra cómo quedó su auto tras sufrir robo en Madrid

La influencer hispano-venezolana Oriana Marzoli sufrió un insólito robo el pasado lunes. Todo ocurrió cuando en horas de la mañana descubrió que su automóvil había sido desmantelado mientras dormía en su departamento en Madrid, España.

A través de sus redes sociales, la chica reality compartió registros del estado en que quedó su vehículo: sin neumáticos, sin volante y con los vidrios rotos. El robo, además, afectó a otros residentes del edificio. “Me he despertado para vivir una auténtica pesadilla. Esto no me había pasado NUNCA. Nos han robado a varios vecinos las ruedas y volantes de los coches. Han girado las cámaras, roto ventanillas. ¡Estoy en shock!”, escribió en su cuenta de Instagram junto al video de su camioneta vandalizada.

Según relató Marzoli, fue un vecino quien la alertó de la situación. “Nos cuenta que ha ido a trabajar y que no encuentra el coche (...) que era el que estaba aparcado al lado del nuestro”, explicó. Acto seguido, agregó: “Y nos dice que a nuestro coche le faltan cuatro ruedas. Es decir, en un garaje, con bajada honda, con cámaras. Impresionante. Llegamos y no solo faltaban cuatro ruedas sino que también el volante”.

Además del daño material, la influencer expresó su frustración por haberse visto obligada a reprogramar compromisos importantes. “Tuve que llegar tarde, ha tenido que venir la Guardia Civil”, comentó.

La experiencia también le dejó una fuerte sensación de inseguridad. “¿Qué pasa? ¿Te disparan? ¿Te matan? ¿Qué pasa exactamente?”, se preguntó con evidente angustia, cuestionando lo que podría haber ocurrido si se encontraba con los responsables del robo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de los autores ni la recuperación de las piezas sustraídas a la influencer.

