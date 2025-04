Revelan imágenes del asesinato a sangre fría en Estación Central: “Mi pololo me llama y se me cae en mis brazos”

A sangre fría y un manejo impresionante del arma que le permitió impactar a su víctima en la cabeza, a pesar de encontrarse a varios metros de distancia. Eso muestra el video del brutal homicidio ocurrido durante la madrugada en plena Alameda, en la comuna de Estación Central.

PUBLICIDAD

En las imágenes se ve a un grupo de cinco extranjeros discutir con una pareja en las afueras de un centro nocturno, a quienes ahuyentan a punta de amenazas con un arma de fuego.

Los jóvenes se alejan, pero uno de los antisociales comienza a disparar hacia la calle del frente, donde se encontraba su víctima, para luego subirse a un vehículo en completa calma, con total impunidad.

La víctima, quien cae en los brazos de su pareja, corresponde a un hombre chileno de 21 años que mantenía una orden vigente de arresto por el robo de un vehículo, dictamen hecho por el Juzgado de Garantía de San Antonio el pasado 3 de febrero.

Era oriundo de El Quisco y se encontraba junto a su polola al interior del local que, según los vecinos, se trataba de un prostíbulo. Aunque, de la puerta hacia afuera se presentaba como un café con piernas.

Según la declaración que entregó la mujer, los antisociales gritaron que pertenecían a la banda criminal venezolana Tren de Aragua y le dijeron que odiaban a los chilenos.

Habló pareja de la víctima

“Nosotros estábamos adentro y salimos. La otra pareja, que andaba con nosotros, tenía problemas con los venezolanos y con el administrador del café”, indicó, refiriéndose al primer joven que sale en el video, discutiendo con una hombre de mayor tamaño y contextura.

PUBLICIDAD

“De ahí ellos salen y empiezan a disparar para todos lados. Yo cruzo para el frente y mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. No teníamos nada que ver ni los conocemos, no sé nada de ellos”, agregó en declaraciones a los medios de prensa.

“Cuando me apuntaron con la pistola, me dijeron ‘somos del Tren de Aragua, le tenemos mala a los chilenos cul...’. Creo que mi pololo recibió dos balazos, no sé cómo. Nosotros ya habíamos salido del café, sólo fuimos a tomarnos una cerveza”, sentenció.