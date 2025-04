“Métete la mano al bolsillo”: Javier Olivares disparó como ametralladora contra el alcalde Matías Toledo

El pasado lunes 23 de diciembre de 2024, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció un significativo aumento salarial del 24,5% para los trabajadores y trabajadoras de las Direcciones de Medioambiente, Aseo y Ornato, Operaciones y Emergencias, y Servicios Generales de la comuna.

Este incremento en la remuneración beneficiaba a un total de 362 trabajadores y se traducía en, por ejemplo, un funcionario que ganaba un sueldo líquido mensual de $449.794, pasara a percibir $564.041 desde enero de 2025: un aumento de $114.248 mensuales.

Un día después de la noticia entregada por jefe comunal, Javier Olivares, periodista con pasos internacionales en Univision, Estrellas TV y Telemundo –hoy en Tevex– a través de su cuenta de X (exTwitter) se refirió al anuncio del edil puentealtino.

“Nuevo alcalde octubrista de @mpuentealto @matiastoledoh anuncia aumento de sueldos de un 24,5% con dineros públicos a unas 301 personas de los departamentos de aseo, operaciones, áreas verdes, y Servicios generales. Desembolso se acerca a poco mas de medio millón de dólares (unos 530 millones de pesos) La autoridad aseguró ‘dignificaremos a nuestros trabajadores’“, fueron las palabras de Javier.

Frente a esto, Toledo no se demoró en contestar por la misma red social perteneciente a Elon Musk. “Hay que ser muy miserable para criticar el alza del sueldo de un trabajador que está con lluvia y sol en la calle ganando líquido 434 mil pesos”, subrayó el alcalde.

“Creo que no solo tenemos diferencias políticas, sino también humanas”, añadió Matías.

Javier Olivares: “Métete la mano al bolsillo"

Ahora, en el capítulo debut del nuevo espacio Todo Sobre La Mesa, conducido por Gianella Marengo, precisamente tuvieron de invitado a Javier Olivares. Y como no podía faltar, la exparticipante de Top Chef VIP Chile le consultó sobre este alcance al anuncio del alcalde de Puente Alto.

En una primera instancia, señaló que “voy a aclarar, porque como no soy de aclarar en redes sociales ni nada... tenemos colegas, periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación que son tremendamente chantas, irresponsables, de un bajo nivel cognitivo, y que crean una polémica de la nada”.

“Si tú lees el tweet que yo me pegué hace unos días atrás, yo comenté que el alcalde de Puente Alto estaba haciendo un alza del 26% del sueldo de los empleados municipales. Dentro de esas alzas, está también los empleados, los colaboradores externos de la basura y de la misma municipalidad, cosa que me parece fenomenal: todo el mundo necesita ganar más”, continuó el comunicador.

“El ‘pero’ es que –y a lo que iba mi comentario, porque ni siquiera fue una crítica– de dónde van a salir esos fondos", aclaró el exconductor de Mekano.

“Y mi crítica es más grande aún, porque cuando tú representas a un sector, como es la izquierda, y cuando eres una persona como esta, que venía de un mundo del sindicalismo, que venía de la calle, si tú quieres hacer un cambio real, métete la mano al bolsillo: el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, gana 9 millones de pesos”, argumentó el profesional del mundo de las comunicaciones.

Acto seguido, Gianella le contó que Matías había respondido, ante lo que Javier reconoció no haber sabido eso. “Yo la verdad que no lo conozco a él: no tengo idea. En general yo nunca entro en discusiones personales, porque no lo conozco; no tengo idea de dónde salió”, confesó Olivares.

“No me llama la atención que las personas que representan a ese tipo de lado de la fuerza vengan con críticas que son personales, porque mis críticas no son personales hacia él: mis críticas son hacia la situación que estamos viviendo”, agregó el periodista.

