“No solo resulta incomprensible, sino de una torpeza monumental”: Laura Landaeta se pronunció tras el cambio de medidas cautelares de Cathy Barriga

Captura: Que te lo digo y Me Late

Este miércoles, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dejó la cárcel de San Miguel después de que se cambiaran sus medidas cautelares, y pasará de prisión preventiva a arresto domiciliario nocturno.

Cathy Barriga está siendo investigada por presunto desfalco y falsificación de documentos públicos durante su gestión en la Municipalidad de Maipú.

Además, se está indagando entre otras cosas si Barriga incurrió en el uso indebido de fondos públicos al abrir una especie de guardería en dependencias municipales para cuidar a su hijo más pequeño, algo que varios trabajadores y exfuncionarios del municipio han asegurado.

La tajante opinión de Laura Landaeta

La periodista de investigación, Laura Landaeta, alzó la voz tras este dictamen de la Corte de Apelaciones. La profesional escribió un libro sobre el caso de Cathy Barriga, su gestión en la municipalidad y el rol de la familia Lavín en los presuntos delitos cometidos por la exchica “Mekano”.

En una entrevista con El Ciudadano, la periodista dio a conocer su descontento con el fin de la prisión preventiva de Cathy Barriga. “Ya se ha acreditado la falsificación de estados financieros durante su administración como alcaldesa”, partió cuestionando.

“Ante ese escenario, la decisión del tribunal de alzada de rebajarle las cautelares bajo el supuesto de que no representa un riesgo de fuga, y porque ya no ejerce el cargo por el cual fue imputada, no solo resulta incomprensible, sino de una torpeza monumental”.

“En el curso de esta investigación se ha evidenciado, además, la eventual implicancia de su marido en parte del ilícito y han surgido nuevas aristas sobre el uso indebido de fondos públicos”, añadió Landaeta.

“Hablamos de una conducta sistemática de desvío de fondos que no solo constituye una falta ética grave, sino un delito consumado y reiterado. Una afrenta directa a los vecinos de Maipú y al país entero, que espera justicia y no impunidad disfrazada de garantías procesales mal aplicadas“, cerró la periodista.