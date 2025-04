Romina Sáez apunta contra Laura Landaeta tras la excarcelación de Cathy Barriga: “Ella vive de la desgracia ajena”

El entorno que apoya a la exalcaldesa de Cathy Barriga celebra la decisión de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar la prisión preventiva, una buena noticia que recibió además el día de su cumpleaños 52 este miércoles 9 de abril.

La exchica Mekano y amiga de la exedil, Romina Sáez, fue de las primeras en reaccionar sobre la situación judicial que ha mantenido a Barriga en el ojo del huracán, señalada por presunta corrupción y fraude al fisco.

En entrevista en “Que te lo digo”, se refirió asimismo al libro escrito por la periodista Laura Landaeta, con quien protagonizó un incómodo momento en “Only Fama”, a tal punto de optar por retirarse del set.

"Entré como su abogada”: Romina Sáez anunció que asumirá defensa de Cathy Barriga "para ver la área legal no económica”

“No compré el libro, me lo mostraron, en un momento leí algo super light y me morí de la risa cuando ella dice yo soy de los tiempos de Cathy Barriga un poquito posterior y cuando dice que Cathy Barriga en un momento de su vida hablaba por el ombligo, esto fue en programa de Leo Capriles, antiguamente fue invitada a esa programa y no es Cathy Barriga si no otra modelo, tengo nombre y apellido... si esta señora investiga, que lo haga bien”.

Dardos contra Landaeta

Incluso entre carcajadas, Sáez instó a la periodista a escribir su propia biografía aunque puso en duda su éxito. “Pero quién me va a comprar de ella, a quién le importa, ella escribe solamente del desprestigio de las personas, del menoscabo de las personas, si vemos con Tonka Tomicic que lo ha pasado muy mal, Cathy Barriga y otros artistas más, ella vive de la desgracia ajena”.

Sáez reiteró su amistad con Cathy Barriga quien según aseguró, es la única persona que ha estado en sus momentos difíciles. En medio de la conversación surgieron diferencias entre los panelistas y Romina Sáez quien cuestionó las condiciones en las que se ha mantenido Cathy Barriga quien a su juicio debería estar en el anexo Capitán Yaber.