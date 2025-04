Sumo Primero: el plan del Mineduc para mejorar el aprendizaje de la matemática en las escuelas

“Sumo Primero abre espacio a una revolución cognitiva; estamos frente a una forma distinta de pensar”. Así se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al plan nacional dado a conocer la mañana de este jueves 10 de abril en el Liceo Portal, en la comuna de La Cisterna.

Este recurso educativo consiste en un catálogo único de textos escolares de matemática que no existía en el país y espera beneficiar a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes, ya que será distribuido en todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento estatal.

El Plan de Acompañamiento al texto escolar Sumo Primero está enfocado para estudiantes de 1º a 6º básico, con el objetivo de fortalecer sus aprendizajes en matemática, buscando “contribuir a transformar la enseñanza de escolar, fomentando el pensamiento matemático y crítico”, sostuvieron en el Mineduc.

La iniciativa corresponde a una alianza con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el reconocido profesor japonés, Masami Isoda, presentó el innovador modelo para la enseñanza de la matemática, el que busca contribuir a transformar la enseñanza de escolar, fomentando el pensamiento matemático y pensamiento crítico.

El texto Sumo Primero (Study with your Friends: Mathematics for Elementary School) fue desarrollado por la universidad japonesa de Tsukuba y fue adaptado al contexto nacional por expertos en didáctica del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y busca ofrecer “un innovador modelo probado internacionalmente para el desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años de la trayectoria educativa”, detalló el Mineduc.

El creador de los textos, el doctor Masami Isoda indicó que “la posibilidad de trabajar en Chile y crear este recurso educativo es un honor, ya que he aprendido del trabajo que se está realizando en el país”. Además, valoró “que, por primera vez, esta colaboración se extienda a todo Chile con un carácter nacional”.

Ministerio de Educación presenta Plan Nacional Sumo Primero para mejorar el aprendizaje de la matemática de 1° a 6° básico. (Mineduc) (Marcos Zegers )

“Niños que aprendan por sí mismos”

Desde el Ministerio de Educación explicaron que para potenciar el uso de los textos escolares se “fortalecerá el acompañamiento a equipos directivos y docentes”, desarrollándose este año “68 talleres a nivel nacional (al menos 4 por región), que convocarán a cerca de 2000 docentes entre abril y noviembre, con foco en la difusión y apropiación de la estrategia didáctica de los textos Sumo Primero”.

De igual forma, señalaron que habrá “webinars para las familias, buscando intensificar los apoyos para el aprendizaje de la matemática”.

La directora del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, Salomé Martínez, afirmó que el objetivo de este recurso “es formar niñas y niños que aprendan por sí mismos y para sí mismos. Deben ser autónomos en su aprendizaje y también valorar la matemática”.

La académica agregó que “los textos proponen una secuencia de tareas en la que cada una prepara a las y los estudiantes para la siguiente, de modo que algo que aprendieron en 2° básico les sea útil en 4° básico”.

En el caso de la educación parvularia, “se desarrollará la iniciativa Juego Primero, que distribuirá más de 18 000 cajas con recursos didácticos para fortalecer el pensamiento matemático en prekínder, beneficiando a más de 180 000 niños en más de 6500 establecimientos", afirmó el Mineduc.

Asistente IA

Por último, se indicó que existirá una “plataforma digital con un asistente virtual de Inteligencia Artificial para apoyar a los docentes en el uso de Sumo Primero, respondiendo consultas rápidas, entregando orientación sobre el uso de los textos escolares, búsqueda de recursos y sugerencias basadas en la Guía Didáctica Docente”.

Además, servirá de apoyo para abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes, “sugiriendo actividades de cursos previos, actividades adaptadas u otras complementarias. El recurso operará de manera similar a ChatGPT y podrá atender, durante el periodo de ejecución del proyecto, aproximadamente 20 000 consultas mensuales, lo que equivale a un promedio de 700 consultas diarias”, indicaron.