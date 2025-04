Denuncian hostigamiento policial a familiares de adolescentes fallecidos en el Monumental: video muestra caos en clínica

Una jornada trágica marcó el partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores 2025. Dos menores de edad, hinchas del equipo albo, fallecieron tras ser presuntamente atropellados por un vehículo policial en las afueras del Estadio Monumental, momentos antes de que comenzara el encuentro.

Las víctimas fueron identificadas como una joven de 18 años y un niño de 13. Ambos se dirigían al recinto deportivo con la intención de presenciar el encuentro cuando, según testigos, fueron embestidos por un carro de Carabineros.

La hermana de la joven aseguró que ella “portaba su entrada y carnet de identidad” y que no participaba de desórdenes. “No hacía desmanes, no hacía desórdenes. Entiendo que hay desórdenes a veces, pero ella no era así. Los dos amigos que estaban con ella estuvieron conversando conmigo. Carabineros les echó la culpa a ellos, que por culpa de ellos la atropellaron”, relató.

El hecho generó conmoción entre los hinchas y la comunidad colocolina, que rápidamente difundió lo ocurrido en redes sociales. La tensión aumentó cuando se viralizaron imágenes del interior de la Clínica Bupa, centro asistencial donde fueron trasladadas las víctimas.

En los registros se observa un fuerte operativo policial al interior del recinto médico, donde Carabineros intentó sacar a familiares y cercanos de los menores fallecidos. La intervención generó resistencia y escenas de caos en la sala de ingreso.

Hasta el cierre de esta nota, Carabineros no ha entregado una versión oficial detallada de lo ocurrido. Sin embargo en redes sociales hubo algunos que aseguraron que los familiares fueron amedrentados por efectivos policiales. Por otra parte, hubo quienes sostuvieron que dentro del centro médico se registraron desmanes, por lo que debió intervenir Carabineros.

Revisa las imágenes recogidas por el medio Señal 3 de La Victoria: