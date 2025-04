Exsenador Jorge Pizarro fue formalizado por conducir en estado de ebriedad: auto quedó incrustado en una casa de Vitacura

“Inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar” habría presentado el exsenador de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, luego del accidente que protagonizó la madrugada del pasado sábado 5 de abril en la comuna de Vitacura, según detalló La Tercera en base al reporte de Carabineros.

PUBLICIDAD

Quien fuera presidente del Senado, quedó incrustado con su Kia Sorento blanco en el portón de una vivienda mientras conducía en estado de ebriedad por avenida Manquehue Norte, a la altura del 2300, lugar donde perdió el control del vehículo alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Fue el dueño de la casa afectada quien llamó a seguridad municipal de Vitacura, llegando posteriomente Carabineros, los cuales detuvieron a Jorge Pizarro y tras realizarle el alcotest éste arrojó 1.46 gramos de alcohol por litro de sangre.

El exparlamentario fue formalizado esa misma tarde y la Fiscalía Oriente le formalizó cargos por conducción en estado de ebriedad con daños, suspendiendo su licencia de conducir y fijando el tribunal un plazo de investigación de 60 días.

Procedimiento

Según el citado medio, cuando personal de la 37 Comisaría de Vitacura llegó al lugar, le pidieron a Jorge Pizarro que bajara del auto y apagara el motor, notando que el expresidente del Senado presentaba inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar.

El dueño de la vivienda habría manifestado a la policía uniformada que producto del choque, el portón quedó prácticamente “desmontando de su base” y al hablarle al exsenador, quien estaba al volante, este no respondió.

Fundación Emilia

Por medio de un comunicado, la organización señaló que les “da impotencia” la actuación del exsenador Pizarro, “no sólo por la gravedad del hecho en sí, sino porque se trata de alguien que integró la Comisión de Constitución del Senado durante la tramitación de la Ley Emilia, una ley que surgió como respuesta a una demanda social clara: terminar con la impunidad frente a la conducción bajo los efectos del alcohol”.

Asimismo, sostuvieron que “de nada sirve promulgar normas si quienes las promueven no son capaces de cumplirlas. Y en este caso particular, solo agradecer que esta vez no hubo víctimas fatales, lo que no exime de su responsabilidad a esta exautoridad“.