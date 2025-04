Gobierno acusa a ANFP de “oportunista” y califica a barras como “organizaciones criminales”

La tarde noche de este jueves, dos hinchas perdieron la vida tras ser atropellados por un carro de Carabineros, en medio de disturbios y desórdenes que ocurrieron a las afueras del Estadio Monumental en Macul. Este trágico incidente llevó a la suspensión del partido entre Colo Colo y Fortaleza, que se disputaba en el marco de la Copa Libertadores.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que “el Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesario, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales”.

Y claro porque no sólo se registraron dos muertes, sino que cerca del minuto 70′ del encuentro, algunos hinchas del Cacique comenzaron a ingresar al terreno de juego.

Rompieron el acrílico e invadieron la cancha. Frente a esto, el cuerpo técnico y jugadores de Fortaleza abandonaron el terreno de juego; luego, lo mismo hicieron los dirigidos por Jorge Almirón, seguido de la evacuación total de los simpatizantes presentes.

Críticas a la ANFP

Además, el ministro Cordero dirigió críticas hacia la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), afirmando que “la ANFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. Me parece, por no decir, oportunista esa declaración”.

Cordero agregó que “los hechos ocurrieron a las afueras del recinto deportivo. En el lugar se estaba realizando la pericia ordenada por el Ministerio Público. Tan pronto nosotros tuvimos la reacción de los organizadores, dado que los organizadores tomaron una actitud pasiva, el Ejecutivo ha hecho efectivo sus atribuciones”.

En relación con el superclásico que se jugará entre Universidad de Chile y Colo Colo, programado para este domingo, el ministro aclaró que “se jugará, sin perjuicio de las evaluaciones de seguridad adicionales que se deberán adoptar, según la información policial e inteligencia que nosotros dispongamos”.

En un contexto de crisis, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, presentó su renuncia al cargo. “La he aceptado inmediatamente”, comentó Cordero, lo que añade presión sobre el gobierno para implementar cambios efectivos en la seguridad de los eventos deportivos.