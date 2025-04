Hermana de joven muerta a las afueras del estadio Monumental: “Iba con entrada en mano”

Consternadas se encuentran las familias de las dos personas que esta tarde murieron en las inmediaciones del estadio Monumental, luego que resultaran aplastados por una valla de seguridad, aparentemente producto de la intervención de un carro lanzagases de Carabineros.

PUBLICIDAD

Bárbara Perez, hermana de Martina Riquelme, joven de 18 años fallecida, afirmó que la adolescente “iba con entrada en mano, se supone que ha pasarlo bien. Era hincha de Colo Colo desde siempre, era una niña de 18 años. Le quitaron la vida a mi hermana”.

La mujer señaló que son “personas trabajadoras como todos, con esfuerzo, por tanto, es injusto que a una niña de 18 años le hayan quitado su vida. Estaba empezando a estudiar, estaba buscando trabajo para pagar sus estudios, yo también le ayudaba en lo que podía”.

Bárbara agregó que su hermana “no venía muy seguido al estadio, pero siempre lo hacía con sus amigos, pero no hacía desmanes, no hacía desórdenes. Yo entiendo que hay desórdenes de repente, pero ella no era una niña así, era una niña tranquila”, sostuvo.

La familia acusa responsabilidad de Carabineros en los hechos y manifestó su intención de presentar acciones legales contra quienes resulten responsables.

“Mi hermana iba al estadio con dos amigos más, llamaron a mi mamá, luego me comuniqué con su amigo y me dijo que había sido atropellada por un zorrillo“, sostuvo.

“Ellos tres estaban en una reja, me dijeron que su amigo la agarró para que no la pasara a llevar, pero lamentablemente el zorrillo vio la situación y la pasó a llevar igual. Mi hermana quedó abajo y la aplastó completamente“, aseguró.

PUBLICIDAD

Acciones legales

La hermana de una de las víctimas, detalló que “los dos amigos que venían con ella estuvieron conmigo conversando”, asegurando que “Carabineros les echó la culpa a ellos, que por culpa de ellos la atropellaron, pero nunca fue así y a los otros dos niños se los llevaron para prestar declaración. No sabemos nada de ellos”.

Finalmente, Bárbara Pérez afirmó que van “a hacer todo el proceso que toca ahora y después viene el proceso legal, donde vamos a poner la denuncia y ver qué es lo que pasa. Pero les repito, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, pase lo que tenga que pasar”.