Hermana de menor de edad que falleció en Estadio Monumental: “Lo que queremos como familia es que se haga justicia”

Dos jóvenes seguidores de Colo Colo perdieron la vida tras ser aplastados por una reja y atropellados por un carro lanza gas de Carabineros en el Estadio Monumental. Esto sucedió después de disturbios provocados por hinchas que intentaron entrar al recinto sin entrada. Debido a su presunta responsabilidad, dos funcionarios policiales están en calidad de imputados.

La hermana del menor de edad de 12 años que falleció en el recinto deportivo de Macul, Camila, habló con las cámaras de “Contigo en la mañana”, quienes se encontraban en las afueras del Servicio Médico Legal.

“Es un momento muy difícil para nosotros como familia porque él era la alegría de la casa. Él era un poco pelusón, como todo niño de su edad. Ayer, pidió permiso para ir al estadio, tenía su entrada. Le insistió porque tiene una pasión por el fútbol, mi mamá le dijo que sí y que se cuidara. Fue con su grupo de amigos”, contó.

Camila comentó que las personas con las que él fue al estadio le dijeron que su hermano se perdió en un momento entre tanta gente. Ella explicó que ya había ido con ese mismo grupo de amigos al estadio, y dentro de ellos había gente mayor de edad.

La petición de la hermana del menor

“Después de eso que estaba en la comisaría, no nos daban mayor información. No nos decían nada. Mi mamá de tanto insistir y llorar para que le dieran algún tipo de información, le dicen que cruzara a la clínica Bupa. Ahí estaba mi hermano fallecido”, continuó emocionada.

La joven explicó que estuvieron horas en comisaría porque en primera instancia le señalaron que el menor estaba detenido por los destrozos ocurridos en el Monumental. Tras las súplicas de la madre, le señalaron que fuera al recinto médico.

“Ella pasó por la fuerza, por decir así, ya que no le daban mayor información. No le decían si era su hijo (el menor fallecido) o no lo era. Si estaba bien o había llegado vivo al hospital. No decían nada”.

“No tenemos mayor información de cómo sucedieron las cosas, solamente lo que comentaban la gente que estaba con él. Que era una avalancha de personas, que se cayó una raja, y que posteriormente pasó un camión de Carabineros y lo aplastó”, relató la hermana.

Ella explicó que su hermano menor llegó al SML como NN, a pesar de que ellos ya sabían que se trataba de su familiar. “En la Clínica, la verdad, que todo estaba mal organizado, personas muy indolentes (...) No tenían compasión por las lágrimas de mi madre que perdió a su hijo”, dijo afectada.

Durante el contacto con CHV, Camila pidió justicia y que paguen los responsables detrás del fallecimiento de su hermano. “Sólo queremos justicia, solo queremos saber la verdad”, dijo entre lágrimas la joven.

“Lo que queremos como familia es que se haga justicia por mi hermano. Un menor de edad de 12 años que tenía su entrada, sufrió un desenlace terrible y ahora ya no está más con nosotros”, cerró.