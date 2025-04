Comité Central del PS proclamó de manera unánime a Paulina Vodanovic como su candidata a las elecciones presidenciales

En la jornada de este sábado 12 de abril, el Partido Socialista celebró el Comité Central del PS, y proclamaron a su carta para las próximas elecciones presidenciales: se trata de la senadora Paulina Vodanovic.

El PS informó que esta decisión fue tomada de manera unánime, y que “hemos tomado la firme decisión de desplegar todas nuestras energías y capacidades —políticas, humanas y materiales— para que su candidatura triunfe en las elecciones primarias del progresismo”.

El partido afirmó estar disponible para dialogar con todos los partidos de la centroizquierda, esto con el fin de construir una candidatura unitaria que le de frente a la derecha.

“Creemos que la voluntad de unidad debe expresarse de forma clara, decidida y con sentido de urgencia, y que el mecanismo más democrático para dirimir esta definición es la primaria del próximo 29 de junio”, añadieron

“Que sea el pueblo de Chile quien resuelva, con su voto soberano, qué liderazgo y qué fuerza política representan con mayor confianza y respaldo al Socialismo Democrático en la carrera presidencial”, señaló el PS, de acuerdo a lo consignado por Emol.

Primera sesión del nuevo Comité Central del Partido Socialista 12 DE ABRIL DEL 2025 / SANTIAGO La presidenta del Partido Socialista de Chile, la Senadora Paulina Vodanovic, durante asistencia a la primera sesión del nuevo Comité Central del Partido Socialista, en la cual se espera una definición en materia presidencial. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO (VICTOR HUENANTE/Victor Huenante)

El discurso de la candidata

La candidata del partido se acercó al podio para aceptar la candidatura con un discurso improvisado en el momento, ya que no tenía uno preparado. “Esta no es mi candidatura. Se dijo en la mañana ‘lo que la presidenta decida todos vamos a estar detrás’, pero esta no es mi candidatura compañeras y compañeros”, partió.

“Es la candidatura del Partido Socialista de Chile, es su candidatura, porque el debate de la mañana ha llevado a que tome yo esta decisión. No es un interés personal, ni es mi candidatura, asumamos esto como la misión del partido”, continuó la senadora según el reporte del medio citado.

“Durante estos años al frente del partido he recorrido regiones y comunas, he compartido con militantes escuchando sus preocupaciones y sus esperanzas. Y una y otra vez escuché ‘presidenta necesitamos volver a lo nuestro, necesitamos recuperar el alma socialista que nos une que, que nos distingue’. Lo sabemos, la política vive una profunda crisis de confianza y nosotros, los socialistas, no estamos exentos”.