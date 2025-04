PPD proclamó a Carolina Tohá como su candidata presidencial del partido para las próximas elecciones

12 DE ABRIL 2025 / SANTIAGO Da inicio el consejo Nacional del Partido Por la Democracia, el cual, proclamará como candidata presidencial a la ex ministra del Interior, Carolina Toha. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este sábado se realizó el Consejo Nacional del Partido Por la Democracia (PPD), en donde se proclamó a la exministra del Interior, Carolina Tohá, como su candidata presidencial para las próximas elecciones presidenciales que se realizarán este año.

PUBLICIDAD

La cita fue en la sede del exCongreso Nacional, en donde la exalcaldesa de Santiago fue proclamada frente a diversos miembros del partido. La apertura estuvo a cargo del secretario general, José Toro, y lo siguió la votación del Consejo que determinó a Tohá como la candidata del partido.

En la transmisión se veía como la mayoría de los asistentes tenía una credencial con el rostro de Carolina Tohá, la cual en un momento fueron alzadas para ejercer su voto por ella para que sea la candidata del PPD.

Finalmente, terminó siendo proclamada de manera unánime, por lo que los presentes en la sala comenzaron a vitorear “¡Se siente, se siente! ¡Tohá Presidente!“.

El Consejo nacional del PPD proclama a Carolina Toha como candidata presidencial 12 DE ABRIL 2025 / SANTIAGO Da inicio el consejo Nacional del Partido Por la Democracia, el cual, proclamará como candidata presidencial a la ex ministra del Interior, Carolina Toha. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO (Lukas Solis Saez)

El discurso de Carolina Tohá

La candidata del PPD, Carolina Tohá, terminó realizando su aparición en la sala creando un fervor en los presentes. Ella se dirigió al podio para dar su discurso de aceptación a la candidatura.

“Quiero agradecer del fondo de mi corazón esta proclamación que me honra y también me obliga. Tener a mi partido detrás de esta decisión de postular a la presidencia de la República es un paso fundamental en este camino que hemos iniciado”, partió.

“El camino que hemos iniciado va a ser largo, nos demandará un trabajo árduo y enfocado durante este año. Iremos paso a paso, y el paso de hoy es fundamental. Como todo camino está hecho de una serie de etapas y avances que nos va a acercando al destino".

PUBLICIDAD

Tohá celebró que ya no es más precandidata tras esta proclamación, y que están los acuerdos para realizar una primaria dentro de los partidos del oficialismo. La exministra señaló que está enfocada en ganarla para poder pasar a la primera y segunda vuelta.

“Es triunfar en esa contienda para encabezar el próximo Gobierno de Chile. Todas esas son las etapas que vamos a pasar. Todo eso es verdad, entremedio van a haber discursos, debates, volanteos, franjas, todo eso es importante. Pero no es el propósito de lo que estamos haciendo, es otro”, continuó.

“Nuestro propósito es liderar Chile hacia una etapa de progreso, bienestar compartido y seguridad. Para eso estamos aquí. Hacerlos con las herramientas de la democracia y los derechos humanos que para nosotros son irrenunciables. Hacerlo con apertura, pragmatismo y excelencia, porque importa el qué y el cómo”, añadió la candidata.

Tohá recalcó que ella busca que en el futuro y el presente del país exista “progreso porque queremos que nuestra economía crezca, y se mejore la vida de las personas. Que no pasen apuros a fin de mes, que tengas expectativas”.

“Buscamos bienestar compartido: la salud, las pensiones, la educación, la garantía de la vivienda, un medio ambiente limpio, y buscamos seguridad porque no queremos vivir con violencia en nuestra vida. No queremos jóvenes muertos en los estadios, ni en las balaceras, ni en las encerronas. No queremos riñas en los barrios ni en las escuelas. Ni mujeres amenazadas por sus parejas, jefes, sus exs, sus compañeros de clases o sus tíos”, recalcó.